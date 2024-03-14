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花蓮新城老街新亮點 閒置台電大樓變身「山海百貨」

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮新城老街新亮點「山海百貨」，二樓空間陳列展示來自13鄉鎮市的特色物產。記者王燕華／攝影
花蓮新城老街新亮點「山海百貨」，二樓空間陳列展示來自13鄉鎮市的特色物產。記者王燕華／攝影

花蓮縣新城老街最近多了新據點，致力推動地方創生的文創團隊「練習曲」，將閒置台電辦公廳舍打造成背向太魯閣、面向立霧溪的「山海百貨」，精選各鄉鎮品牌商品，也與在地知名私廚合作提供在地風味餐食，讓新城老街再添新亮點。

「山海百貨」位於新城鄉博愛路，閒置近10年，「練習曲」文創公司承租整理成藝文空間，曾經邀請到知名作詞人方文山演講，也辦理齊柏林攝影展；團隊再向國發會、文化部爭取約500萬元經費，結合選物，讓老建物再升級。

團隊成員、「山海百貨」主理人林韋騰來自台北，曾赴英國留學、上海工作，也在屏東恆春當過國小老師，去年初東漂花蓮，從無到有策展，以自身設計背景，將山海元素融入選物、陳列商品中。

林韋騰說，「山海百貨」一樓餐飲空間，結合七星潭知名私房料理「慕名」，成立「以映慕名」，提供原民風味料理，主廚胡志強選用花蓮小農食材，以原民香料和傳統米食為核心，變化出帶有山海風味的獨特料理。

二樓是選品及策展空間，陳列15項在地品牌物產，都符合永續、友善環境理念，像是茶包、剝皮辣椒等農特產品，也有手鍊、織布、墜飾等工藝品，自創的「小米好好」品牌，商品包裝採可愛的點陣圖設計，呈現小米花、慶豐收等圖案，3樓則是開放租借的共好空間。

「練習曲」負責人胡文偉表示，新城老街靠近太魯閣國家公園，加上蘇花改通車後，每年來往車輛超過千萬輛，這幾年致力推動地方創生，盼透過山海百貨，連結遊客與在地風味，發展出自立營運的商業模式，和地方共好。

花蓮新城老街新亮點「山海百貨」，一樓結合在地知名私房料理，提供原民特色餐飲。記者王燕華／攝影
花蓮新城老街新亮點「山海百貨」，一樓結合在地知名私房料理，提供原民特色餐飲。記者王燕華／攝影
花蓮新城老街新亮點「山海百貨」，二樓陳列展示來自13鄉鎮市的特色物產。記者王燕華／攝影
花蓮新城老街新亮點「山海百貨」，二樓陳列展示來自13鄉鎮市的特色物產。記者王燕華／攝影
花蓮新城老街新亮點「山海百貨」，二樓陳列展示來自13鄉鎮市的特色物產。記者王燕華／攝影
花蓮新城老街新亮點「山海百貨」，二樓陳列展示來自13鄉鎮市的特色物產。記者王燕華／攝影
花蓮新城老街新亮點「山海百貨」，以花蓮山海元素為理念，提供餐飲、選物、展覽空間。記者王燕華／攝影
花蓮新城老街新亮點「山海百貨」，以花蓮山海元素為理念，提供餐飲、選物、展覽空間。記者王燕華／攝影

太魯閣國家公園 老街 花蓮

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