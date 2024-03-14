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誰有通行權？宜蘭蓬萊國小憂通學安全封路 居民抗議

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
蘇澳蓬萊國小考量學生通學安全，上個月將校區與風雨操場間的道路封閉，禁止汽機車通行。圖／民眾提供
蘇澳蓬萊國小考量學生通學安全，上個月將校區與風雨操場間的道路封閉，禁止汽機車通行。圖／民眾提供

宜蘭蘇澳蓬萊國小校區與風雨操場間有1條窄路，校方擔心學生往返安全，在該路段設置柵欄，阻絕汽機車進入，當地居民不滿，認為若無法使用該路，要到火車站就得走大路台9丁線，對長輩甚是危險。蘇澳鎮公所表示，該路段是學校用地，會再請顧問公司評估解決方案。

鎮公所今天針對該路段辦理會勘，希望尋找替代道路，不少居民得知消息，趁著會勘齊聚蓬萊國小風雨操場抗議，現場超過百人，場面一度混亂，所幸沒有發生衝突。

據了解，蓬萊國小先前有學生穿越該道路往返校區與風雨操場時，與機車發生擦撞，校方為保障學生通學安全，才將道路封閉。

南強社區發展協會理事長林永寶說，那條路已經使用上百年，是當地人要前往南澳火車站的慣用道路，大概2周前被無預警封閉，里民都沒收到通知；現在要前往火車站，只能走台9丁線蘇花公路，路上大車較多，對長輩相當危險，更別提造成多數居民不便。

林永寶表示，居民仍希望將道路重新開放，若要顧及校方考量，可以設置紅綠燈，甚至搭建天橋、地下道等，有許多種方法來兼顧通學安全與居民需要，不一定要如現在這樣，為了一方讓另一方更不便。

鎮公所建設課人員指出，該道路在都市計畫中屬於學校用地，土地所有者是國有財產署，已經撥給蓬萊國小使用，鎮公所無權介入，今天的會勘目的主要是尋找替代道路方案，而非討論是否封路；後續會再請顧問公司考量當地整體環境，規畫解決方案。

當地居民不滿從前走慣的道路被封，今天齊聚蓬萊國小風雨操場抗議。圖／民眾提供
當地居民不滿從前走慣的道路被封，今天齊聚蓬萊國小風雨操場抗議。圖／民眾提供
蘇澳鎮公所人員表示，蓬萊國小擁有該路段使用權，公所無權介入，會再請顧問公司考量整體環境規畫解決方案，如尋找替代道路等等。圖／民眾提供
蘇澳鎮公所人員表示，蓬萊國小擁有該路段使用權，公所無權介入，會再請顧問公司考量整體環境規畫解決方案，如尋找替代道路等等。圖／民眾提供

替代道路 火車站 紅綠燈 蘇澳 都市計畫

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