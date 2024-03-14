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影／拆樑罷免首階段達標 謝國樑回應：賣力、努力做好市政工作

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
罷免首階段達標，謝國樑回應：賣力、努力做好市政工作。記者游明煌／攝影
罷免首階段達標，謝國樑回應：賣力、努力做好市政工作。記者游明煌／攝影

「山海公民拆樑行動」自3月8日起，發起罷免基隆市長謝國樑連署，行動小組昨天宣布已累積3100多份，第一階段提議人已經達標。市長謝國樑今天參加市議會前受訪表示，他會賣力的、努力的，就像美術館藝文廣場一樣，做好市政工作，並預告明天會宣布電動車新方案。

基隆市會今天上午恢復大會，並進行議案二、三讀。國樑今天上午出席議會，開議前他受訪被問到有闗罷免行動連署第一階段提議人已達標一事。

謝國樑說，他會賣力的、努力的，就像美術館藝文廣場一樣，做好市政工作。他並以電動機車新的方案為例，明天就要宣布了，這些都是最重要的事情，他們會努力的、賣力的、誠懇的把工作做好。

NET爭議案延燒未歇，演變成基隆市長罷免案，「山海公民拆樑行動」發起罷免基隆市長謝國樑連署，這起罷免連署案的領銜人為擔任長照2.0社工的戴璟安，成員在臉書成立「山海公民拆樑行動」粉絲專頁，號召民眾網路連署，並成立實體連署站，雙頭並進。

拆樑行動發言人林茵茵昨天說，罷免行動第一階段目標是3500份，但民眾反應熱烈，13日下午已達到3080份中選會的目標，今天就可超過3500份目標。目前規畫第一階段的回收期限維持在4月初，希望在第二階段前可收到4萬份的連署書。很多熱心民眾希望有實體活動規畫，將在第二階段開跑，請民眾期待。

罷免 謝國樑

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