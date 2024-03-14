警政署長 慰問八堵所受傷女警

新北簡姓男子上月29日深夜開車衝入分駐所，造成警員蘇昱鴻死亡，廖姓女警受輕傷。蘇姓警員前天辦告別式，警政署長黃明昭出席公祭，昨再赴八堵分駐所關心駐地安全改善情形。廖姓女警經休假調養，近日返回崗位服勤。

黃明昭昨由基隆市警局長翁群能陪同，前往八堵分駐所關懷同仁，致贈慰問金給因公受傷廖姓女警。廖的哥哥也任警職，目前在新北市汐止警分局服務。

黃明昭表示，很遺憾同仁蘇昱鴻因公死亡，警政署會持續關心同仁身心健康及廳舍安全防護措施。

翁群能說，統計全市共有13處派出所有需要加裝安全防護措施，正進行規畫，會陸續設置，並向黃明昭提及希望改建警察職務宿舍，留住更多優秀人才。

事發後八堵分駐所門口裝設高強度防撞鋼架阻隔設施，被撞毀大門及設備已修復更新，新值班台裝設3A等級防彈玻璃，確保員警執勤安全。