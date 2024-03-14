聽新聞
test
0:00 / 0:00

警政署長 慰問八堵所受傷女警

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導
警政署長黃明昭昨到基隆八堵分駐所，關懷因公受傷的廖姓女警。記者邱瑞杰／攝影
警政署長黃明昭昨到基隆八堵分駐所，關懷因公受傷的廖姓女警。記者邱瑞杰／攝影

新北簡姓男子上月29日深夜開車衝入分駐所，造成警員蘇昱鴻死亡，廖姓女警受輕傷。蘇姓警員前天辦告別式，警政署長黃明昭出席公祭，昨再赴八堵分駐所關心駐地安全改善情形。廖姓女警經休假調養，近日返回崗位服勤。

黃明昭昨由基隆市警局長翁群能陪同，前往八堵分駐所關懷同仁，致贈慰問金給因公受傷廖姓女警。廖的哥哥也任警職，目前在新北市汐止警分局服務。

黃明昭表示，很遺憾同仁蘇昱鴻因公死亡，警政署會持續關心同仁身心健康及廳舍安全防護措施。

翁群能說，統計全市共有13處派出所有需要加裝安全防護措施，正進行規畫，會陸續設置，並向黃明昭提及希望改建警察職務宿舍，留住更多優秀人才。

事發後八堵分駐所門口裝設高強度防撞鋼架阻隔設施，被撞毀大門及設備已修復更新，新值班台裝設3A等級防彈玻璃，確保員警執勤安全。

女警 黃明昭

延伸閱讀

八堵分駐所貨車闖入1警亡…勤務恢復正常 黃明昭慰問遭波及受傷女警

基隆殉職員警靈堂設板橋 警政署：全力協助家屬治喪

貨車衝撞釀1警亡 警署通令各警局強化安全防護

影／貨車衝撞分駐所 24歲男警喪命 肇事者逃離遭火車撞死

相關新聞

宜蘭南澳海域解禁 全年開放水域遊憩

宜蘭南澳神秘沙灘2018年瘋狗浪事件後禁止衝浪、游泳等活動，引起親水人士不滿，今年初縣府工商旅遊處開會協商，確認廢除禁令...

推動原住民族正名修憲 學者高德義獲頒一等獎章

國立東華大學民族事務與發展學系退休教授高德義，過去將憲法中「原住民」正名為「原住民族」，進而有「原住民族基本法」的制定，...

拆樑行動首階達標 市府：謙卑做好市政

「山海公民拆樑行動」3月8日起發起罷免基隆市長謝國樑連署，透過網路社群號召，搭配實體連署站提供民眾連署，行動小組昨宣布，...

宜蘭綠博30日登場 新北設物產館

2024宜蘭綠色博覽會3月30日登場，新北市長侯友宜與宜蘭縣長林姿妙昨同台宣傳。新北市農業局表示，此次受邀設置新北物產館...

警政署長 慰問八堵所受傷女警

新北簡姓男子上月29日深夜開車衝入分駐所，造成警員蘇昱鴻死亡，廖姓女警受輕傷。蘇姓警員前天辦告別式，警政署長黃明昭出席公...

台東南興地磅站被颱風掀屋頂 6月底前修復

守護台東南迴公路結構安全的南興地磅站，去年因海葵颱風侵襲，過磅室鐵皮屋頂毀損，也成受災戶，台東縣警局向公路局爭取補助修繕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。