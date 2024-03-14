拆樑行動首階達標 市府：謙卑做好市政

「山海公民拆樑行動」3月8日起發起罷免基隆市長謝國樑連署，透過網路社群號召，搭配實體連署站提供民眾連署，行動小組昨宣布，已累積3100多份連署書，第一階段提議人達標。面對罷免考驗，市府發言人余治明表示，市府會謙卑地做好市政工作，讓更多市民對施政感到滿意。

NET爭議案延燒，演變成基隆市長罷免案，罷免連署案領銜人為擔任長照2.0社工的戴璟安，成員在臉書成立「山海公民拆樑行動」粉絲專頁，號召民眾網路連署，並成立實體連署站，雙頭並進。

拆樑行動發言人林茵茵說，罷免行動第一階段目標是3500份，民眾反應熱烈，短短不到1周，13日下午已達到3080份門檻，14日可望超過3500份。目前規畫第一階段回收期限維持在4月初，希望在第二階段前可收到4萬份連署書。

林茵茵透露，實體活動預計在第二階段開跑，呼籲基隆市政府勿透過網軍攻擊罷免團隊，混淆罷免行動目的和訴求。

2022年基隆市長選舉人數為30萬7913人，根據公職人員選舉罷免法規定，罷免案第一階段提議人數，應為原選舉區選舉人總數1%以上，第一階段提議人數至少要3080人，拆樑行動以達到3500人為目標。

第二階段連署數需為原選舉人總數10%以上，也就是至少3萬792人。

一旦成案進入第三階段投票，同意票要多於不同意票，且同意票達原選舉人總數四分之一以上，要獲得7萬6979票支持，罷免案才會通過。