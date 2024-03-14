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宜蘭南澳海域解禁 全年開放水域遊憩

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭報導
宜蘭南澳神秘沙灘2018年曾發生瘋狗浪捲走沙灘車致死事件，縣府禁止水域活動，如今全面開放。本報資料照片
宜蘭南澳神秘沙灘2018年曾發生瘋狗浪捲走沙灘車致死事件，縣府禁止水域活動，如今全面開放。本報資料照片

宜蘭南澳神秘沙灘2018年瘋狗浪事件後禁止衝浪、游泳等活動，引起親水人士不滿，今年初縣府工商旅遊處開會協商，確認廢除禁令，本月12日公告生效，此後從烏石鼻到和平溪口，民眾都可以從事各項水域遊憩活動。衝浪愛好者表示，小蝦米對抗大鯨魚，終於爭取到海洋國家人民應有的權利。

南澳神秘沙灘發生瘋狗浪捲走沙灘車，帶走5條生命，縣府公告禁止水域遊憩活動，2021年修正公告，第一階段開放每年4到9月從事中低風險活動，如獨木舟、SUP；游泳、衝浪與水上腳踏車仍全年禁止。

數名衝浪客去年12月糾集數百人到北側鴛鴦山定情湖沙灘抗議，工旅處今年1月25日邀請地方人士、親水人士開會達成共識，全年開放南澳海域從事各項水域遊憩活動，並設置告示牌告知活動風險。

經過40餘日行政程序，工旅處前天公告，廢止原先規定，全面開放烏石鼻到和平溪口自高潮線向海延伸400公尺的海域，可以從事所有水域遊憩活動，在各海灘處設立3面告示牌，告知活動風險分級、陡降型海岸與裂流應對措施。

發起爭取親水權活動的衝浪愛好者阿瑪表示，這是小蝦米對抗大鯨魚的故事，歷經無數人的努力，數不清的公文往返、政府部門溝通，終於爭取到海洋國家人民應有的權利；南澳合法衝浪只是開端，封條拿掉之後，要注意的就是風險承擔，需要長期落實海洋教育。

工旅處提醒，南澳海岸生態豐富，不時有保育團體調查生態，若遇到請不要觸碰或破壞器材設備；每年4到8月是二級保育類小燕鷗繁殖期，南澳溪出海口一帶會設置管制區，請勿進入。

南澳 沙灘 風險

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