文化中心前草皮非遊憩專區 基市府：藝文特區作品展區

基隆市政府在文化中心前廣場鋪設草皮，有家長誤以為是遊憩區反映安全問題，市府今天召開記者會說明，民眾有所誤解，這裡要打造為「藝文特區」的展場，非遊憩專區規畫，要讓藝術作品從館內走到館外，廣場草地放上可愛人物造型裝置，人工草皮為行人空間可自由穿梭，後續也會再進行車阻的優化

基隆文化中心位於基隆市區樞紐位置，緊鄰東岸交流道及郵輪遊客大樓，是遊客來到基隆的必經地。文化局規畫將文化中心打造成基隆「藝文特區」，同時更新視覺系統，期望成為東岸觀光廊帶的重要文化觀光景點。因表演藝術中心、美術館陸續完工啟用，廣場成為美術館的延伸。

文化局長江亭玫說，有家長誤以為是遊憩區反映安全問題，有所誤解，這裡要打造為「藝文特區」的展場，非遊憩專區規畫。文化局接手基隆塔營運管理後，自去年12月中開放以來，據統計每個月都達6000以上的參觀人次，遊客吃完廟口後，經過文化中心再到基隆塔、信二防空洞，形成漫步基隆的東岸觀光廊帶。

今年4月9日基隆美術館將正式開館，第一檔大型展覽特別邀請知名策展人林宏璋老師策展，集結國內多位重量級藝術家，共打響基隆美術館開館第一炮。另外文化局更與教育處合作，聯手打造童話藝術節系列活動，與國內知名IP聯手打造太空學校特展，在廣場草地放上可愛人物造型裝置。

都市發展處謝孝昆處長主示，鋪設人工草皮提供平整舒適的行人空間供人自由穿梭，提供更多元使用的可能性。廣場行人的安全，原有鋼製車阻仍保留在原位，市府後續也會再進行車阻的優化。