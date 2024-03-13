快訊

等紅燈出事！小客車未減速驚悚瞬間曝光 30歲工程師被撞飛宣布腦死

男松山站遭火車撞擊不治 鐵警見監視器：他在月台徘徊「越走越邊邊」

上市櫃半導體公司目前股利誰最香？ 聯電、世界擠進前五

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宜蘭羅東「帝爺生呷拜拜」開500桌 下周二開放訂桌

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
今年羅東鎮帝爺生呷拜拜席開500桌，較去年多200桌，3月19日上午8時開始訂桌，鑑於往年早早搶訂一空的狀況，有意的民眾手腳要快。記者陳敬丰／攝影
今年羅東鎮帝爺生呷拜拜席開500桌，較去年多200桌，3月19日上午8時開始訂桌，鑑於往年早早搶訂一空的狀況，有意的民眾手腳要快。記者陳敬丰／攝影

宜蘭羅東鎮一年一度的「帝爺生呷拜拜」大辦桌訂於4月3日舉行，公所邀請6家在地知名餐廳供餐，席開500桌，每桌3000元，3月19日開放訂桌；去年不到90分鐘就被搶完，今年有意的民眾手腳要快。全場皆不提供一次性餐具，宜蘭縣環保局每桌提供環保餐盒1分。

農曆三月初三是玄天上帝生日，俗稱「帝爺生」，羅東鎮公所每年都會在前一周左右舉辦大辦桌，2020年到2022年因疫情停辦3年，去年復辦，席開300桌，開放訂桌當天，不到1個半小時就被搶光，不少民眾失望離開，鎮公所也表示會評估是否增加桌次。

今年帝爺生是4月11日，鎮公所於前一周4月3日舉辦大辦桌，擴大為500桌；由於物價上漲，每桌定價從去年3500元上漲到3800元，鎮公所也將補助費從500元調高到800元，訂桌費用維持3000元不變。供餐的餐廳同樣是6間，包含天香台灣料理館、年年小館、金門餐廳、味芳餐廳、津宴日式海鮮屋、羅東晶園會館。

鎮公所3月19日起開放訂桌，民眾請於上班時間上午8時到中午12時、下午1時到5時，到公所財政課登記，並現場繳費，每人每次最多訂3桌；考量往年搶訂狀況，請有需要的民眾提早排隊，並遵守秩序與工作人員指引，勿以物占位。

鎮公所今年呷拜拜因應環保政策，不會提供任何一次性餐具，或者打包用的塑膠袋，請有需要的民眾自行攜帶打包容器。環保局長許嘉琦表示，為鼓勵民眾共同響應，民眾兌換辦桌餐券時，填寫問卷繳回，該桌就能獲得環保餐盒1分。

羅東鎮公所定於4月3日舉辦一年一度的帝爺生呷拜拜，今開記者會，請到官將首在鎮公所前演出。記者陳敬丰／攝影
羅東鎮公所定於4月3日舉辦一年一度的帝爺生呷拜拜，今開記者會，請到官將首在鎮公所前演出。記者陳敬丰／攝影
宜蘭縣環保局長許嘉琦表示，為鼓勵民眾響應環保，今年會提供每桌1分環保餐盒。記者陳敬丰／攝影
宜蘭縣環保局長許嘉琦表示，為鼓勵民眾響應環保，今年會提供每桌1分環保餐盒。記者陳敬丰／攝影

羅東 辦桌 餐廳

延伸閱讀

宜蘭南澳海域昨起全面開放 游泳、衝浪等活動不再受限

影／宜蘭綠色博覽會 新北物產館萬金杜鵑登場

告五人周末開唱倒數 曝大船駛入場館 犬青自曝暈船了

看見幸福台灣／宜蘭…環境品質 全台按讚

相關新聞

不老騎士穿過蘇花公路 九旬翁元氣滿滿「完全不累」！

弘道老人福利基金會舉辦的2024不老騎士之旅繞過半圈台灣，昨天從花蓮向北穿過蘇花公路抵達宜蘭，團中第二年長的90歲騎士劉...

宜蘭羅東「帝爺生呷拜拜」開500桌 下周二開放訂桌

宜蘭羅東鎮一年一度的「帝爺生呷拜拜」大辦桌訂於4月3日舉行，公所邀請6家在地知名餐廳供餐，席開500桌，每桌3000元，...

台東社工徵才3年徵不到 公私單位均擔心虐童案衝擊沒人願意來

台北保母虐童案持續延燒！不僅衝擊全台社福團體，也影響社工群，其中社工員額至今仍嚴重短缺的台東縣，無論是縣府或民間社福機構...

財政部：基隆東岸停車場OT案 無包庇情事

針對財政部遭質疑包庇基隆市東岸停車場促參OT案一事，財政部今（13）日表示，該案已進入訴訟程序中，尊重法院判決結果，若有...

宜蘭南澳海域昨起全面開放 游泳、衝浪等活動不再受限

宜蘭南澳神秘沙灘先前不開放衝浪、游泳等活動，引起衝浪玩家不滿，去年揪團下水爭取親水權，今年初縣府工商旅遊處開會協商，確認...

廣場鋪草皮遊憩有危險？謝國樑：車阻一直都在並會改良

基隆市政府正在文化中心廣場鋪設人工草皮，提供民眾更舒適的遊憩空間，但先前公布的「模擬圖」，臨信一路原有的車阻消失，有人擔...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。