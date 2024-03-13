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宜蘭羅東「帝爺生呷拜拜」開500桌 下周二開放訂桌
宜蘭羅東鎮一年一度的「帝爺生呷拜拜」大辦桌訂於4月3日舉行，公所邀請6家在地知名餐廳供餐，席開500桌，每桌3000元，3月19日開放訂桌；去年不到90分鐘就被搶完，今年有意的民眾手腳要快。全場皆不提供一次性餐具，宜蘭縣環保局每桌提供環保餐盒1分。
農曆三月初三是玄天上帝生日，俗稱「帝爺生」，羅東鎮公所每年都會在前一周左右舉辦大辦桌，2020年到2022年因疫情停辦3年，去年復辦，席開300桌，開放訂桌當天，不到1個半小時就被搶光，不少民眾失望離開，鎮公所也表示會評估是否增加桌次。
今年帝爺生是4月11日，鎮公所於前一周4月3日舉辦大辦桌，擴大為500桌；由於物價上漲，每桌定價從去年3500元上漲到3800元，鎮公所也將補助費從500元調高到800元，訂桌費用維持3000元不變。供餐的餐廳同樣是6間，包含天香台灣料理館、年年小館、金門餐廳、味芳餐廳、津宴日式海鮮屋、羅東晶園會館。
鎮公所3月19日起開放訂桌，民眾請於上班時間上午8時到中午12時、下午1時到5時，到公所財政課登記，並現場繳費，每人每次最多訂3桌；考量往年搶訂狀況，請有需要的民眾提早排隊，並遵守秩序與工作人員指引，勿以物占位。
鎮公所今年呷拜拜因應環保政策，不會提供任何一次性餐具，或者打包用的塑膠袋，請有需要的民眾自行攜帶打包容器。環保局長許嘉琦表示，為鼓勵民眾共同響應，民眾兌換辦桌餐券時，填寫問卷繳回，該桌就能獲得環保餐盒1分。
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