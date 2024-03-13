快訊

疑探頭查看…男松山站遭火車撞擊 頭部重創無心跳急救中

愛妻持毒遭逮 阿沁認了「警察登門」：我們會一起面對

原權入憲功臣 排灣族教授高德義獲頒一等原民獎章

中央社／ 花蓮縣13日電

台東排灣族人高德義投入原住民族運動30多年，1990年代以原住民學者身分，擔任修憲小組成員，是原權入憲重要功臣，奠定近年原住民立法依據，今天獲頒一等原住民族獎章。

68歲的高德義今年2月退休前，任職國立東華大學民族事務與發展學系教授，今天受贈儀式，選擇回到東華大學民族學院舉辦，在師生見證下受獎。

原住民族委員會主委夷將‧拔路兒（Icyang‧Parod）表示，1991年至1997年修憲期間，正是原住民族爭取集體權益的重要時期，陸續完成確立山胞權利、正名為原住民及奠定原權法制架構。

夷將指出，中華民國憲法增修條文第10條第11項、12項就是高德義起草，這是近年原住民族基本法、原住民族教育法、原住民族語言發展法及最近剛通過的原住民族健康法的立法依據。

夷將說，當時他是原運推動者，很幸運被邀請加入原住民族修憲小組成員，參與正式會議，當時高德義博士以巧妙、精準的文字淡化最具爭議的土地訴求，順利提案通過入憲。

夷將說，有了法律授權的依據，可逐步完成很多法制化工作，規範原住民族權利的基本架構，直到現在投入行政部門工作多年，仍常感嘆高德義當年的智慧，因此今天特別要抽空代表原民會頒贈最高榮譽的一等獎章給高德義。

高德義會後接受媒體聯訪表示，「何德何能接受這獎章」，感謝原民會的肯定，這是對原民學者很大的安慰，會鼓勵更多原民學者投入社會服務，把力量、研究專注在原住民族權利。

高德義除了在法制上的貢獻，1997年也協助東華大學籌備成立原住民族學院，開設原民相關課程、著作原民文獻及專書。

他也鼓勵原民學院師生，將專長貢獻在原住民族發展、生存、人權等學術研究，讓台灣族群關係更加平衡。

修憲 原住民 東華大學

延伸閱讀

學者高德義推動原民正名促權利 原民會頒一等獎章

屏東神山線觀光郵輪巴士 3月29日為外籍人士開辦免費導覽

前山地原住民立委簡東明辭世 原民禁伐補償、南迴改讓人感念

中一中校內闢地種小米 了解原民文化落實全民原教

相關新聞

台東社工徵才3年徵不到 公私單位均擔心虐童案衝擊沒人願意來

台北保母虐童案持續延燒！不僅衝擊全台社福團體，也影響社工群，其中社工員額至今仍嚴重短缺的台東縣，無論是縣府或民間社福機構...

不老騎士穿過蘇花公路　九旬翁元氣滿滿「完全不累」！

弘道老人福利基金會舉辦的2024不老騎士之旅繞過半圈台灣，昨天從花蓮向北穿過蘇花公路抵達宜蘭，團中第二年長的90歲騎士劉...

宜蘭南澳海域昨起全面開放 游泳、衝浪等活動不再受限

宜蘭南澳神秘沙灘先前不開放衝浪、游泳等活動，引起衝浪玩家不滿，去年揪團下水爭取親水權，今年初縣府工商旅遊處開會協商，確認...

廣場鋪草皮遊憩有危險？謝國樑：車阻一直都在並會改良

基隆市政府正在文化中心廣場鋪設人工草皮，提供民眾更舒適的遊憩空間，但先前公布的「模擬圖」，臨信一路原有的車阻消失，有人擔...

基隆文化中心廣場鋪草皮 挨批罔顧安全

基隆市政府正在文化中心廣場鋪設人工草皮，讓民眾遊憩更舒適。有人質疑廣場旁道路車流量大，不宜作為遊憩休閒空間，除了會吸廢氣...

台9線關山段建戰備跑道？ 農民抗議

國防部計畫在拓寬後的台9線關山路段興建戰備跑道，昨天在關山鎮公所向地方說明，會前農民高舉手寫板高喊「誓死守護田地」，縣長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。