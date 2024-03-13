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宜蘭星空賞螢地圖推遊程

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導

宜蘭是全國休閒農業區最多的縣市，近年來各區的休閒農場走向生態經營，賞螢季節到來，縣府整合14家農場推出賞螢系列活動，包含食宿和購物等，並設計「賞螢地圖」遊程參考指南，活動期間還有機會抽中住宿券、農場體驗券等賞螢好禮。

螢火蟲繁殖數量是生態優化的指標之一，縣府3月18日至5月31日推出「蘭陽星空賞螢季」，包括賞螢、星空兩大主題，縣長林姿妙昨宣布由「螢河點點」的賞螢活動帶頭起跑。

觀光協會總幹事、頭城農場場長卓志宏表示，即將進入賞螢季，前天的一場雨來得正是時候，螢火蟲需要略為潮濕且乾淨成長環境，他們為了讓螢火蟲代代相傳，園區不用農藥，栽種適合螺貝類吃的植物，整座農場就是絕佳的環境教育場域，透過賞螢結合食宿及DIY手作，適合安排生態旅遊。

參與賞螢生態導覽的農場與店家共14家，分別是南澳-愛在大南澳民宿；大同-玉蘭茶驛棧、玉蘭茶園；冬山-童話村生態渡假農場、香格里拉休閒農場、梅花湖休閒農場、光腳ㄚ民宿、三富休閒農場、星源茶園、石頭屋蝴蝶農場；員山-花泉休閒農場、鳳凰宿甲蟲生態民宿；頭城-頭城休閒農場、藏酒酒莊等店家都有優惠導覽套裝遊程。

活動期間在宜蘭勁好玩FB粉絲頁「2024星空賞螢季‧螢河點點」賞螢地圖貼文按讚，留言「#2024星空賞螢季‧螢河點點」及標註3位好友，公開轉分享該篇賞螢地圖貼文，就有機會抽中住宿券、農場體驗券等好禮。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

住宿券 螢火蟲 賞螢

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