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模仿摔貓好玩？ 花蓮1高中生遭調查

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導

北市物理補教老師李鋒近日把橘貓當作教具，兩度抓起貓咪四肢並顛倒舉高再放手，涉及虐待動物，也引發模仿效應，花蓮一名高中學生看到影片有樣學樣，抓起民宿貓咪再往旁重摔，影片上網後引發撻伐，花蓮縣政府動植物防疫所接獲檢舉展開調查，將請學生陳述意見釐清，若違反動保法將依法裁處。

李鋒事後公開道歉、捐款5萬元給流浪動物之家，也發文疾呼「請同學們與社會大眾切勿模仿並好好愛護動物」，仍引起負面效應。

臉書社團「爆料公社」昨天有匿名者上傳影片，一名男學生抓起貓咪，往旁邊用力拋起，貓咪遭重甩後落地，迅速起身跑走，旁邊還有女生的尖銳笑聲。爆料網友稱，該校幾名學生去比賽，看到民宿養貓，抓起貓拋向空中，還拿手機錄影，有網友致電學校，校方說學生只是覺得好玩，模仿補教老師丟貓實驗。

校方表示，學生當時參加射箭比賽，入住民宿幾天與貓咪都有互動玩耍，臨時起意想拍把貓抱起來的照片，後續要放牠下去時，用不當的手段做放置的動作，導致出現讓外界覺得觀感不好的影片。

校方詢問學生，一開始說好玩，後來表示在網路看到類似影片，才想試看看貓的彈力夠不夠，沒想到出於好奇卻有這麼大的效應，校方已請教練帶學生到民宿跟老闆溝通，也對全校生命教育宣導，後續是否行政處分還在研議。

縣府教育處學管科長徐蔚文說，學校已加強管教和輔導，學生已了解這樣的行為是錯的並深刻反省，由於當事學生提及在網路看到類似影片，教育處會強化宣導，請學校端教導學生了解媒體內容如何辨別及可能引發的效果。

影片 民宿 貓咪

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