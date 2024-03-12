CP值高..「員山頑埤路跑」抽百項好禮 最大獎價值15萬

報名就有頭巾、防水包等贈品，完賽餐嘗美食、音樂會，祭出百項抽獎好禮，最大獎15萬元無重力跑步機，這場CP值超高的2024宜蘭「員山頑埤路跑」將於下個月登場。員山鄉是全國知名的水故鄉，規劃路線跑經美美的公園與水景點，報名27公里路程會經過國家級的雙連埤濕地，值得報名參賽。

蘭陽平原水源豐沛，員山鄉素有「水的故鄉」之稱，是全縣重要水源地與礦泉水的生產重鎮，埤塘、湧泉、田園交織的美景。員山鄉公所首次舉辦「員山頑埤路跑」賽事將於4月20日登場，由於不斷有民眾詢問，尚有名額，決定把報名時間延至3月24日。

這次路線規劃「休閒組5公里」、「健康組10公里」、具挑戰性的「超半馬組27公里」三組別。路線從員山公園鳴槍出發，經過尚德河濱公園、串連螃蟹冒泡、大湖風景遊樂區、雙連埤等知名景點，讓跑者呼吸新鮮空氣，解鎖超夯打卡景點，感受水故鄉的獨特魅力。

各組報名費400元至900元不等，報名費不但比一般路跑便宜，除了贈送路跑衣服及號碼布，還贈送毛巾及頭巾；報名參加27公里組及10公里組，加碼送「多功能防水包」；揪團報滿30人，贈送一頂休息帳篷掛上團體專屬攤位牌，方便團員集合。

鄉長張宜樺表示，考量到日常實用需求，「只送不賣」的多功能防水泡設計為5公升大容量，肩背手提兩用款，且印有員山鄉吉祥物「水滴娃娃」元素，這款可愛萌又兼具實用性的防水包款，就在2024員山頑埤路跑。

員山鄉以辦喜事的心情迎接這場賽事，祭出百項抽獎好禮，報名參賽者都可以參加抽獎，最大獎是15萬元的無重力跑步機，還有4台飛輪腳踏車、住宿券及泡湯券等，中獎率相當高。

完賽餐有員山鄉美食魚丸米粉、特產豆奶及在地生產的愛玉等，無限量供應，這次賽事有嵩雷精密工業股份有限公司、金車企業股份有限公司、吉姆老爹股份有限公司等配合，選手完賽後可參加吉姆Hen醉音樂節，放鬆犒賞自己的辛勞。更多活動訊息請上伊貝特報名網，或搜尋FB「員山頑埤路跑」粉絲專頁。