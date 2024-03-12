守護海洋保育自然資源 欣欣水泥攜手林業署淨灘贈苗

今天是植樹節，欣欣水泥及林業保育署花蓮分署今天在秀林鄉和仁海灘發起淨灘、贈苗活動，號召上百人清出400多公斤的垃圾，並贈送400株原生苗木，為和仁灣的美麗海岸沙丘盡心力，也呼籲守護自然資源的重要性。

欣欣水泥成立50周年，近年致力傳統產業轉型，也熱心參與公益活動，今天結合林業署花蓮分署、秀林鄉公所、花蓮榮家、海巡署一二岸巡隊，以及在地的和平村、卡那岸部落及協力廠商等，號召165人參與淨灘活動，以競賽方式增添趣味性，也有太魯閣舞蹈表演，現場共清出463.5公斤的垃圾，以海洋漁業垃圾最多，甚至還有廢輪胎，寶特瓶也不在少數。

欣欣水泥董事長郭先琛說，發起淨灘，除了還沙灘乾淨面貌，更重要的是希望參與民眾正視海洋保育的重要性，進而改變生活方式，像是配合減塑、資源回收再利用，更不要任意丟棄垃圾，未來會持續整合內外部資源及合作夥伴的力量，舉辦公益活動，發揮企業影響力，為保護自然資源盡一分心力。

郭先琛及秀林鄉長王玫瑰、林業署花蓮分署長黃群策等人都參與植樹活動，並與民眾一同撿拾垃圾，花蓮分署提供400株原生苗木，讓民眾帶回家植下綠意。