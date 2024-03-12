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宜蘭蘇澳溪分洪道工程昨公開徵求 7月招標、9月底決標

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
2010年梅姬颱風帶來豐沛雨量，讓蘇澳溪暴漲淹水，蘇澳鎮市區淹水超過3公尺，造成38人死亡、96人受傷。圖為蘇澳溪現況。本報資料照
2010年梅姬颱風帶來豐沛雨量，讓蘇澳溪暴漲淹水，蘇澳鎮市區淹水超過3公尺，造成38人死亡、96人受傷。圖為蘇澳溪現況。本報資料照

宜蘭蘇澳溪分洪工程是全國第二座分洪道工程，中央全額補助54億元，開闢長約2.3公里的分洪道，將蘇澳溪分洪至內埤海岸。代辦分洪道工程的水利署第一河川分署昨辦理公開徵求，徵詢有意投標廠商的意見，預計7月招標，9月底決標，2027年完工。

蘇澳地勢低窪，遇到大雨容易淹水，2010年梅姬颱風導致蘇澳溪、阿里史溪暴漲，鎮內淹水面積92公頃，市區水淹過頂，最後帶走38條人名，造成96人受傷。地方爭取多年，2023年3月行政院原則同意蘇澳溪分洪計畫草案，5月行政院長陳建仁視察，目前分洪道已在基本設計。

計畫分為分洪道工程、防砂壩與管理中心工程、環境監測3個部分，宜蘭縣府委託第一河川分署代辦分洪道工程，此前已將基本設計發包；一河分署昨辦理工程施工的公開徵求會議，向有意投標的廠商說明基本設計，徵求各廠商的意見，包含報價、施工設計建議等。

一河分署指出，與會者共15間廠商，會中主要就簡報不清楚的部分提問，會後才會陸續反饋意見；一河分署蒐集完各方意見彙整，5月辦理公開閱覽，6月再開一次招商說明會，7月細部設計、施工統包的標案上網招標，9月30日決標，明年1月開工，若順利有望2027年底完工。

分洪工程包含分洪道、攔河堰、分洪堰，分洪道的基本設計長2.33公里，從蘇澳溪延伸到內埤海岸南側，隧道直徑10.2公尺，分洪量約為每秒690立方公尺；攔河堰與分洪堰採自然分洪，分洪堰水位為18.7公尺，攔河堰排洪量超過每秒10.2立方公尺開始分洪。

今年5月間行政院長陳建仁（前排右三）等人視察蘇澳溪分洪工程，中央全額補助54億元。本報資料照
今年5月間行政院長陳建仁（前排右三）等人視察蘇澳溪分洪工程，中央全額補助54億元。本報資料照
水利署一河分署昨辦分洪道細部設計與施工統包工程的公開徵求，蒐集廠商的意見與報價等，預計7月上網招標，9月底決標，明年1月開工，爭取2027年底完工。圖／第一河川分署提供
水利署一河分署昨辦分洪道細部設計與施工統包工程的公開徵求，蒐集廠商的意見與報價等，預計7月上網招標，9月底決標，明年1月開工，爭取2027年底完工。圖／第一河川分署提供

梅姬颱風 蘇澳

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