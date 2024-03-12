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台東罷免成功鎮長 一階段提議書送出

聯合報／ 記者徐白櫻／台東報導

台東縣成功鎮民發動罷免鎮長謝淑貞，121人簽名提議人名冊本月8日送至台東縣選委會，將有25天審核期。陳姓領銜人表示，謝上任後未實現政見，分化鎮代會讓鎮務無法推動。謝淑貞反擊，她上任後兢兢業業、不循私舞弊，罷免是選舉恩怨引起，浪費社會資源。

台東縣選舉委員會證實，8日收到成功鎮民對鎮長謝淑貞提出罷免案相關文件，含理由書、121名成功鎮民連署提議人名冊等文件，進入第1階段資料查對程序。

罷免分兩階段，選委會指出，第1階段至少需116人成案，資格若不符要在10天內補齊。若通過後，40天內要超過1157人連署才成案。

發動罷免的陳姓領銜人表示，謝淑貞接替其夫黃博昌擔任成功鎮長，「觀光大鎮」口號未能實現，「藍色公路」跳票、殯葬園區、停車場等案延宕且內情不單純。不滿謝分化鎮代會、行政不中立，民怨四起。

謝淑貞回應，她不循私舞弊，若有問題可送檢調，也會對不實指控保留法律追訴權。

台東縣選舉 罷免 選委會

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