花蓮餐具清洗中心 可望明年營運

花蓮縣環保局為減量一次性餐具使用，爭取花東基金及自籌款約7300萬元，興建「環保餐具清洗中心」，將有2台洗碗機，可選包月6000元計費或以量計費，平均每個餐具收費約2.2元。工程去年8月動工，進度已達52%，預計年底完工，待完成招商及設備測試後，有望明年中旬營運。

花蓮東大門夜市是熱門景點，每年使用1次性餐具等垃圾量逾300噸，環保局為減少垃圾源頭，規畫在美崙工業區附近建置「環保餐具清洗中心」。

縣長徐榛蔚日前視察除提醒環保局應在施工整合做好協調，確保工程如期如質完工；也要求中心啟用後，優先錄用當地鄉親。

環保局表示，東大門夜市加上周邊商家約740家，超過112家有意願加入，夜市攤商共400家，不過餐飲可內用的僅59家，預計這59家都會把餐具送洗，並持續爭取其他餐飲業者加入。

環保局表示，希望透過清洗運送流程，每年減少使用約1800萬個一次性餐具，也能減少4500公噸碳排放量。

花蓮縣議員楊華美則質疑，清洗中心只有2組機具，縣府曾稱要處理全縣餐具，「交通運輸要如何處理？」呼籲環保局做好配套措施，否則最後恐淪為蚊子館。