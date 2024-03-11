土地公生敬天謝地 蘇澳鎮公所帶學生當小農直擊合鴨稻

農曆2月2日，今天是土地公生。宜蘭蘇澳鎮公所為了推廣優質稻米、培養學生敬天謝地的觀念，舉辦「農事祈福」與「田間見習」，鎮長李明哲與馬賽國小師生直擊「合鴨稻田」自然農法，從產地、加工到餐桌，進行一堂特別的農事飲食文化課。

配合農人早起耕作，這次活動安排在晨間展開，師生們一早來到蘇澳鎮一處「稻鴨共生」的農田見習。稻田主人林旺德是一位三代務農的專業職人，長期致力推廣稻鴨共生友善農法。

蘇澳鎮公所表示，所謂「稻鴨共生」主要是在休耕期，把特選成熟合鴨釋入農田，藉鴨掌划水翻攪土壤抑制雜草生長，順道讓排遺作肥增加地力；插秧後，改以黃毛小合鴨入田覓食福壽螺與害蟲，維持稻米品質。

馬賽國小師生除了見習農法，也到碾米廠學習稻作收穫後的碾製、米製、包裝等加工製程，隨後轉赴蘇澳龍德廟，展開食農第二堂課。

蘇澳地區宮廟林立，逢年過節常有「謝神呷平安」傳統，需使用到大量米食，尊奉土地公的蘇澳鎮龍德廟準備酬神平安粥，供各界品嘗；龍德地區沙質土壤疏鬆通氣、排水佳，以出產鮮甜蘿蔔聞名，龍德廟平安粥最大特色，就是以在地蘿蔔入湯熬粥，再佐以鹽漬菜脯享用。

馬賽學子造訪龍德廟參與宮廟祝壽盛典，敬謝天地「呷平安」，完成這一堂從產地到餐桌的米食文化巡禮課程。