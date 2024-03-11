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帶動部落發展 中央挹注經費建花蓮仁安部落聚會所

中央社／ 花蓮縣11日電

推動「一部落一聚會所」，花蓮縣政府爭取花東基金挹注，將興建吉安鄉仁安部落聚會所，預計2025年1月完工，盼營造友善的部落環境，帶動部落經濟與文化發展。

原民會副主委谷縱．喀勒芳安（QucungQalavangan）今天出席花蓮吉安鄉「仁安部落聚會所」動工祈福典禮表示，聚會所為部落辦理豐年祭、歲時祭儀、文化展演的重要場所，對部落有重要的意義。吉安鄉去年在中央政府經費挹注下，分別有「七腳川部落聚會所」及「那荳蘭部落聚會所」已動工，今天「仁安部落聚會所」動工祈福，期許鄉公所掌握工程進度及施工品質，讓部落聚會所如期如質落成啟用。

谷縱‧喀勒芳安說，為加速興建部落聚會所，行政院運用花東基金已核定花蓮縣政府辦理兩期「花蓮縣部落聚會所興建計畫」，自2016年至2023年計畫經費共新台幣4億5729萬元，由各公所執行興建作業，預計興建33座部落聚會所，目前已完成23座聚會所，原民會將持續努力，結合地方政府加速推動聚會所建設進度，以造福部落族人。

花蓮縣政府原住民行政處長督固‧撒耘說明，仁安部落聚會所由中央補助1800萬元，總工程經費約2721萬元，部落聚會所不僅承擔起傳承文化量能，更充分活化公共空間。

規劃風雨球場、教室、廚房設計，營造居民運動休閒、課程研習、部落歲時祭儀相關文化傳承活動，作為銀髮文健站據點就近照服長者等多元樂活生活圈，並納入鄉親多元需求的設計，照顧每一個鄉親，有效運用經費。

吉安 聚會 花蓮

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