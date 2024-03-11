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花蓮餐具清洗中心將明年營運 每年少1800萬一次性餐具

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣政府興建「環保餐具清洗中心」，提供清洗餐具服務，目前工程進度邁入52％，預計今年底完工，明年中旬營運。圖為示意圖。圖／花蓮縣環保局提供
花蓮縣政府興建「環保餐具清洗中心」，提供清洗餐具服務，目前工程進度邁入52％，預計今年底完工，明年中旬營運。圖為示意圖。圖／花蓮縣環保局提供

花蓮縣環保局為減量一次性餐具使用，爭取花東基金及自籌款約7300萬元，興建「環保餐具清洗中心」，將有2台洗碗機，可選包月6000元計費或以量計費，平均每個餐具收費約2.2元。工程去年8月動工，進度已達52%，預計今年底完工，待完成招商及設備測試後，有望在明年中旬正式營運。

花蓮東大門夜市是縣內熱門景點，每年使用1次性餐具等垃圾量逾300噸，環保局為減少垃圾源頭，規畫在美崙工業區附近建置「環保餐具清洗中心」，截至目前施工進度已達52.22%，進度超前。

縣長徐榛蔚關心環保餐具清洗中心工程，日前特別在晚間空檔時間前往視察，除提醒環保局應在施工整合做好協調，確保工程如期如質完工；要求在中心啟用後，優先錄用當地鄉親為工作人員，增加業機會，並做好周邊環境綠美化等。

環保局表示，東大門夜市加上周邊商家約有740家，超過112家有意願加入，而夜市攤商共有400家，不過餐飲可內用的僅59家，預計這59家都會把餐具送洗，並持續爭取其他餐飲業者加入。

花蓮環保餐具清洗中心配備現代化的設備，包括2台13槽式洗碗機，屆時將以「開一備一」為原則投入每日清洗需求，最高可清洗2萬至2.5萬組PP材質餐具（湯匙、筷子、盤子、碗為1組）、3萬組瓷器；收費部分，暫定為一次性與常態性2種選擇，其中1次性以量計價為每個2.2元，常態性則是每月6000元。

環保局希望透過清洗運送流程，每年減少使用約1800萬個一次性餐具，降低垃圾及回收量之餘，也能減少約4500公噸碳排放量。

花蓮縣議員楊華美質疑，清洗中心只有2組機具，縣府曾稱要處理全縣的餐具，「交通運輸要如何處理？」呼籲環保局做好配套措施，否則最後恐淪為蚊子館，未來中心完工後，將規畫前往會勘，查看運作情形。

花蓮縣政府興建「環保餐具清洗中心」，縣長徐榛蔚（前右二）趁晚間空檔時間前往視察施工進度，確保工程能如期如質完工。圖／花蓮縣府提供
花蓮縣政府興建「環保餐具清洗中心」，縣長徐榛蔚（前右二）趁晚間空檔時間前往視察施工進度，確保工程能如期如質完工。圖／花蓮縣府提供

夜市 花蓮 餐具

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