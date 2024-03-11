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台東成功鎮長謝淑貞面臨罷免 提議人名冊送抵選委會

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
台東縣成功鎮長謝淑貞（右三）面臨罷免考驗，縣選委會已經接獲相關文件。圖／本報資料照
台東縣成功鎮長謝淑貞（右三）面臨罷免考驗，縣選委會已經接獲相關文件。圖／本報資料照

台東縣成功鎮民發動罷免鎮長謝淑貞行動，121人簽名的提議人名冊8日送至台東縣選委會，將有25天審核期。陳姓領銜人表示，謝上任後未實現政見，分化鎮代會造成鎮務無法推動。謝淑貞反擊，她上任後兢兢業業、不循私舞弊，罷免是當年的選舉恩怨引起浪費社會資源。

台東縣選舉委員會今天證實，3月8日收到成功鎮民對鎮長謝淑貞提出罷免案相關文件，含理由書、121位成功鎮民連署提議人名冊等文件，已進入第一階段資料查對程序。

罷免分兩階段，第一階段是提議人選要超過原選舉人總數1％，第二階段是連署人要超過原選舉人數10％，第二階段通過才啟動罷免。選委會指出，第一階段至少需要116人成案，名冊共有121人，資格若不符合須在10天內補齊。若通過後，40天內要超過1157人連署才算成案。

發動罷免的陳姓領銜人表示，謝淑貞接替其夫黃博昌擔任成功鎮長，「觀光大鎮」口號未能實現，從成功鎮通航至蘭嶼的「藍色公路」跳票、殯葬園區、停車場等案延宕且內情不單純，另外也不滿謝分化鎮代會、行政不中立造成民怨四起，透過罷免連署表達不滿與主張。

謝淑貞回應，藍色公路已經溝通得差不多，並非沒有進展，她上任後兢兢業業、不循私舞弊，自認為經得起考驗，若有聞題可送檢調單位調查。此外，發動罷免者是對人不對事，從她上任第一天就在倒數可以啟動罷免的日子，此舉才是破壞和諧、浪費社會資源，罷免案讓她痛心不已，也會對不時指控保留法律追訴權。

台東縣選舉 罷免 選委會

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