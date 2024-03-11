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關山修復日式老屋 規畫文青店家

聯合報／ 記者徐白櫻／台東報導

關山鎮早期是台東縱谷地區行政中心，鎮上有10多棟日式官舍，其中中正路5號的「里壠官舍」屋齡86年，荒廢多年後動工修復，未來完工將恢復往日風貌。鎮長彭成豐說，里壠官舍是第一步，未來爭取經費接續整修1號官舍及回收其他官舍，吸引年輕人進駐，讓老屋獲得新生命。

1938年興建的里壠官舍於2009年登錄為歷史建築，日治時期原本提供政府官員居住，台灣光復後成關山鎮公所職務宿舍。因長期閒置荒廢，木造建築搖搖欲墜，結構損害嚴重，公所向文化部及縣府爭取經費，斥資2千萬元動工修復，預計明年初完工。

彭成豐表示，中正路5號是老屋新生的起點，可望持續獲得文化部支持，爭取經費修復中正路1號，另外還有三民路8號及民族路45、47號，逐步讓歷史氛圍回來。

「老屋整修後，將要招攬年輕人進駐創作或經營！」彭成豐說，目前多棟宿舍仍有眷屬居住，若能順利取得使用權，希望整排老屋打造成文青店家，如書店、咖啡屋等特色店家。

歷史建築 老屋

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