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花蓮大農大富賞螢季開跑 搭森林小火車賞螢趣

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
林保署花蓮分署在大農大富平地森林園區在賞螢季推出限定「森林遊園小火車」，讓民眾對園區生態有更多的認識。圖／林保署花蓮分署提供
林保署花蓮分署在大農大富平地森林園區在賞螢季推出限定「森林遊園小火車」，讓民眾對園區生態有更多的認識。圖／林保署花蓮分署提供

花蓮縣光復鄉大農大富平地森林園區是著名的賞螢地點，林業及自然保育署花蓮分署推出「螢漫平森賞螢趣」活動，即日起至4月14日，最多只要花300元，就可搭乘森林遊園小火車，體驗全台最早、面積最大也最容易到達的的賞螢盛地。

林保署花蓮分署表示，大農大富平地森林園區位於中央山脈與海岸山脈之間，園區有1250公頃，大約等於48座大安森林公園，種植近20種、逾百萬株低海拔常見的樹種，豐富生態吸引民眾前往感受大自然的洗禮。

大農大富森林園區過去為製糖所需的種蔗農場，糖業鐵路五分車載著甘蔗的地景，隨著製糖產業結束而消失。為活化並結合歷史與生態，花蓮分署在賞螢季推出限定「森林遊園小火車」，由生態解說員隨車導覽解說，讓民眾了解從甜蜜蔗香到清新森林香氣的更迭，對園區豐富生態有更多的認識。

電動小火車每周三至周日發車，一天有4班、每車次提供40個座位，採自由座方式搭乘，民眾可提早線上購票報名，每人150元，白天搭乘小火車享受森林浴，晚上觀賞螢火蟲，享受平地森林的美麗風貌。

花蓮分署鼓勵民眾搭乘大眾運輸前往，賞螢專車於每周五、六，提供花蓮市到園區來回接送服務，還有賞螢專車方案可以選擇。今年分署與光復鄉公所「幸福巴士」合作，只要線上預約，即能從光復車站免費接駁至園區。

賞螢季票價部分，周一至周四，一般票250元、縣民社福票200元；周五至周日、連續假日，一般票300元、縣民社福票250元。活動相關訊息可上「大農大富平地森林園區」臉書粉絲專頁或官網查詢。

林保署花蓮分署即日起至4月14日，推出「螢漫平森賞螢趣」活動。圖／林保署花蓮分署提供
林保署花蓮分署即日起至4月14日，推出「螢漫平森賞螢趣」活動。圖／林保署花蓮分署提供
林保署花蓮分署在大農大富平地森林園區的賞螢季推出森林小火車，由當地生態解說員隨車導覽解說。圖／林保署花蓮分署提供
林保署花蓮分署在大農大富平地森林園區的賞螢季推出森林小火車，由當地生態解說員隨車導覽解說。圖／林保署花蓮分署提供

火車 花蓮 賞螢

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