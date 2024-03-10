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富里庄役場震損 百年建物憂不保

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導
花蓮「富里庄役場」有近百年歷史，因安全疑慮，鄉公所近日辦會勘，邀請地方人士討論，民眾擔心會被拆除。圖／富里鄉公所提供
花蓮「富里庄役場」有近百年歷史，因安全疑慮，鄉公所近日辦會勘，邀請地方人士討論，民眾擔心會被拆除。圖／富里鄉公所提供

花蓮縣富里鄉中山路的「富里庄役場」建於日治時期，有近百年歷史，前年918地震後建物梁柱錯位，鄉公所近日邀地方會勘，評估是否安全，部分鄉民擔憂可能被拆除。鄉長江東成說，將二度會勘評估結構有無安全疑慮，以及是否有文資價值，再討論後續處理方案。

富里庄役場建於1926年，建物特徵為歐式水泥尖頂，是東台灣少見的日治時期庄役場建築，戰後改為富里鄉公所；1959年另建鄉公所辦公室在舊址旁，舊辦公廳舍由電信局進駐，後來因業務縮減撤離，轉而提供社區巡守隊駐點，但地震後有結構安全疑慮，巡守隊已移至他處。

江東成說，富里庄役場在918地震後受損嚴重，牆面裂縫，梁柱錯位，日前鄉公所邀集民代、文史工作者等地方人士現勘，發現有一面牆疑似快傾倒。對民眾質疑，他表示將辦理二度會勘，邀請縣府文化局、結構技師共同評估，先確認是否具文資價值，評估有無保留的必要，也要確定結構是否安全，再決定如何處理。

文化局文化資產科長黃用斌說，收到鄉公所函文後，會請文資委員擇期勘查。

地震 巡守 文化局

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