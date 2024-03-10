羅東林業園區 北入口改建獲獎

林業保育署宜蘭分署去年改建林業文化園區北入口，今獲台灣景觀大獎優質獎；太平山派出所舊址改建也獲佳作獎，2處恰好是過去太平山森林鐵路的終點和起點，遊客可在派出所舊址的廢棄蹦蹦車廂休憩，或到林場北入口感受早期運材的歷史情境。

中華民國景觀學會昨頒發第十一屆台灣景觀大獎，羅東林業園區北入口營造工程與太平山原派出所舊址景觀改善工程，分別獲得永續績效類優質獎與佳作獎。

太平山派出所舊址改建工程獲台灣景觀大獎佳作獎，新闢涼亭，以廢棄蹦蹦車廂提供休憩空間。圖／林業署宜蘭分署提供 宜蘭分署森林育樂科指出，2工程去年完成，林業園區北入口降低園區中軸圍牆高度，視野更開闊，並重新塑造跨河入口鐵道橋聯結竹林圳的空間，融入過去太平山林鐵運材的歷史記憶；太平山原派出所是日治時期舊址，後改為提供住宿的松羅館，2012年因颱風毀損，去年恰逢舊址上方的太平山文史館修建完成，一併改建為涼亭。

宜蘭分署表示，改建中的工程還有2處，分別是林業園區的舊場長宿舍，以及原林場招待所洗衣部、木造長屋和宿舍5棟建築，預計今年底完工；舊場長宿舍保留部分生活型態展示區，其他區域和林場招待所洗衣部等建物將委外，可能經營住宿或餐飲。