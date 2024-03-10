聽新聞
test
0:00 / 0:00

羅東林業園區 北入口改建獲獎

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭報導
羅東林業文化園區北側入口改建工程融入太平山林鐵運材的歷史記憶，獲台灣景觀大獎優質獎。圖／林業署宜蘭分署提供
羅東林業文化園區北側入口改建工程融入太平山林鐵運材的歷史記憶，獲台灣景觀大獎優質獎。圖／林業署宜蘭分署提供

林業保育署宜蘭分署去年改建林業文化園區北入口，今獲台灣景觀大獎優質獎；太平山派出所舊址改建也獲佳作獎，2處恰好是過去太平山森林鐵路的終點和起點，遊客可在派出所舊址的廢棄蹦蹦車廂休憩，或到林場北入口感受早期運材的歷史情境。

中華民國景觀學會昨頒發第十一屆台灣景觀大獎，羅東林業園區北入口營造工程與太平山原派出所舊址景觀改善工程，分別獲得永續績效類優質獎與佳作獎。

太平山派出所舊址改建工程獲台灣景觀大獎佳作獎，新闢涼亭，以廢棄蹦蹦車廂提供休憩空間。圖／林業署宜蘭分署提供
太平山派出所舊址改建工程獲台灣景觀大獎佳作獎，新闢涼亭，以廢棄蹦蹦車廂提供休憩空間。圖／林業署宜蘭分署提供
宜蘭分署森林育樂科指出，2工程去年完成，林業園區北入口降低園區中軸圍牆高度，視野更開闊，並重新塑造跨河入口鐵道橋聯結竹林圳的空間，融入過去太平山林鐵運材的歷史記憶；太平山原派出所是日治時期舊址，後改為提供住宿的松羅館，2012年因颱風毀損，去年恰逢舊址上方的太平山文史館修建完成，一併改建為涼亭。

宜蘭分署表示，改建中的工程還有2處，分別是林業園區的舊場長宿舍，以及原林場招待所洗衣部、木造長屋和宿舍5棟建築，預計今年底完工；舊場長宿舍保留部分生活型態展示區，其他區域和林場招待所洗衣部等建物將委外，可能經營住宿或餐飲。

太平山 宜蘭 宿舍

延伸閱讀

羅東羊肉湯業者遭控洗衣袋燉湯 衛生局稽查未發現

傳承下一個百年！「羅東林場」3/10盛大舉辨植樹及贈苗活動

羅東林場成立百年慶 宜蘭分署擴大植樹節活動10日登場

羅東兩大醫院前科技執法惹民怨 即日起這2種違規暫不罰

相關新聞

羅東林業園區 北入口改建獲獎

林業保育署宜蘭分署去年改建林業文化園區北入口，今獲台灣景觀大獎優質獎；太平山派出所舊址改建也獲佳作獎，2處恰好是過去太平...

民團連署罷免謝國樑 藍籲回歸市政

基隆東岸商場爭議延燒成罷免案，臉書粉絲專頁「山海公民拆樑行動」前天起展開罷免基隆市長謝國樑行動，昨天兩個實體連署站陸續有...

富里庄役場震損 百年建物憂不保

花蓮縣富里鄉中山路的「富里庄役場」建於日治時期，有近百年歷史，前年918地震後建物梁柱錯位，鄉公所近日邀地方會勘，評估是...

首創農民職災健檢 池上近千人參加

台東縱谷稻米享譽全國，種出無數全國冠軍米，但農民辛苦耕作背後也付出健康代價，高雄小港醫院職業醫學科主任楊鎮誠攜手台東都蘭...

基隆殯儀館冰櫃不足 研議增加

基隆殯儀館改建後啟用近10年，很多往生者家屬反映小靈堂空間不足，家祭室和禮廳漏水，冰櫃量嚴重不足等問題；議員也批評舊納骨...

基隆東岸商場爭議 拆樑行動罷免連署領銜人是長照社工

基隆東岸商場爭議延燒成罷免案，臉書粉絲專頁「山海公民拆樑行動」前天起展開罷免基隆市長謝國樑行動，昨天兩個實體連署站陸續有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。