誰說梅子與音樂不能結合 26年台東利卡夢梅之宴做到了

邁入26個年頭的台東年度古典音樂盛事2024利卡夢梅之宴音樂祭，今天下午2點登場，邀享譽國際的南韓小提琴天后與俄羅斯鋼琴家伊利亞．拉什科夫斯基同台演出，吸引逾千民眾聆賞。雖不見梅花開，但正值梅子結果期，民眾直呼「真是名符其實的梅之宴」。

承襲歷年來的慣例，2024利卡夢梅之宴音樂祭，首先由在地利嘉部落卑南族耆老的古調祈福，之後則是邀金曲歌手王宏恩演唱，為整個音樂祭拉開序幕。現場民眾或站或坐，把整個學校梅園塞滿，也有是全家大小在梅樹下野餐聽音樂，午後時光好不悠閒。

重頭戲則由金本索里與伊利亞．拉什科夫斯基同台演出，主持人介紹金本索里被福布斯評為「最有影響力領袖」之一，在21歲那年成為日本仙台國際音樂大賽最年輕優勝者；伊利亞．拉什科夫斯基5歲開始學習鋼琴，一年後開始作曲，曾獲得多項比賽冠軍。

兩人台上帶來曲目包括舒曼A小調第1小提琴奏鳴曲、柴可夫斯基為小提琴和鋼琴創作的「回憶一個心愛的地方」中的沉思、西馬諾夫斯基夜曲和塔蘭泰拉、德比西G小調奏鳴曲、維尼亞夫斯基古諾的浮士德主題幻想曲等，聽得台下樂迷如癡如醉，聽到最後安可聲不斷。