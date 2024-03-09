基隆東岸商場爭議燒出罷免謝國樑案…實體連署領銜人是他 藍營籲冷靜

基隆東岸商場爭議延燒成罷免案，臉書粉絲專頁「山海公民拆樑行動」宣布昨起展開罷免基隆市長謝國樑行動，今天有兩個實體連署站分別在麥金路和仁三路，陸續有民眾前往連署，或是前往繳交連署書，但未見群聚人潮，第一階段目標3500提議人。市府今回應以市政工作為主。國民黨基隆市黨部說，公民團體不要再做無謂的政治鬥爭，應回歸市政、冷靜降溫。

「山海公民拆樑行動」在粉專表示發起罷免行動原因，是從最初開始出現罷免意見至今，市長謝國樑不僅拒絕正面回應外界的質疑，甚至一再將市民視為機器人、抹為側翼，決定昨天起正式開始罷免謝國樑的行動。

今天起先設兩個實體簽署站在仁愛區仁三路、安樂區麥金路，今天上午有看到民眾陸續進入，但不開放媒體進入。根據公職人員選舉罷免法規定，第一階段罷免提議人數需3080人，「山海公民拆樑行動」希望能夠達到3500份。

一名來連署的男子說，從這次東岸商場事件，讓他覺得謝市長上任後很多政策不好，身為基隆市民，覺得他的作為讓人看不下去，因此來罷免連署。

國民黨基隆市黨部日前表明，如果民進黨發動罷免市長，將反制發動罷免民進黨議長童子瑋等5名議員，因為議員們在東岸商場案對市長不實攻擊。發言人黃申棟今天下午回應表示，近日市長跟議長童子瑋曾在議會共同表達，在基隆大家應該回歸市政，不應彼此攻擊，公民團體不要再做無謂的政治鬥爭。

黃申棟並指出，基隆東岸商場從頭到尾就是市府與大日公司之間促參OT契約關係，東岸商場是市府民國89年以8億多購得，不僅土地所有權人是市府，就連這棟建物從1到4樓的建照，起造人也是寫市府，供公眾使用，屬公共建築。連民進黨議員鄭文婷在議會質詢時公開表示「在場的議員與官員沒有人質疑市府有所有權」。

罷免活動領銜人戴璟安未出面受訪，他在臉書說，「我們為民主發聲」，此次活動聚集來自四面八方的人，不論這次活動成功與否、支持與反對，「彼此都是有志一同想為基隆努力的夥伴」，和平理性發出屬於我們的聲音。