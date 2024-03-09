快訊

爸驚覺「女兒太美不像自己」偷驗DNA崩潰了…結局神展開

國民黨中常委選舉結果出爐 周典論之女周孟蓉也在當選之列

獨／黃國昌喊「絕對反對」翁柏宗接任NCC主委 理由是這樣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆東岸商場爭議燒出罷免謝國樑案…實體連署領銜人是他 藍營籲冷靜

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
國民黨基隆市黨部發言人黃申棟（右）今天下午回應，表示大家應該回歸市政，不應彼此攻擊。記者游明煌／攝影
國民黨基隆市黨部發言人黃申棟（右）今天下午回應，表示大家應該回歸市政，不應彼此攻擊。記者游明煌／攝影

基隆東岸商場爭議延燒成罷免案，臉書粉絲專頁「山海公民拆樑行動」宣布昨起展開罷免基隆市長謝國樑行動，今天有兩個實體連署站分別在麥金路和仁三路，陸續有民眾前往連署，或是前往繳交連署書，但未見群聚人潮，第一階段目標3500提議人。市府今回應以市政工作為主。國民黨基隆市黨部說，公民團體不要再做無謂的政治鬥爭，應回歸市政、冷靜降溫。

「山海公民拆樑行動」在粉專表示發起罷免行動原因，是從最初開始出現罷免意見至今，市長謝國樑不僅拒絕正面回應外界的質疑，甚至一再將市民視為機器人、抹為側翼，決定昨天起正式開始罷免謝國樑的行動。

今天起先設兩個實體簽署站在仁愛區仁三路、安樂區麥金路，今天上午有看到民眾陸續進入，但不開放媒體進入。根據公職人員選舉罷免法規定，第一階段罷免提議人數需3080人，「山海公民拆樑行動」希望能夠達到3500份。

一名來連署的男子說，從這次東岸商場事件，讓他覺得謝市長上任後很多政策不好，身為基隆市民，覺得他的作為讓人看不下去，因此來罷免連署。

國民黨基隆市黨部日前表明，如果民進黨發動罷免市長，將反制發動罷免民進黨議長童子瑋等5名議員，因為議員們在東岸商場案對市長不實攻擊。發言人黃申棟今天下午回應表示，近日市長跟議長童子瑋曾在議會共同表達，在基隆大家應該回歸市政，不應彼此攻擊，公民團體不要再做無謂的政治鬥爭。

黃申棟並指出，基隆東岸商場從頭到尾就是市府與大日公司之間促參OT契約關係，東岸商場是市府民國89年以8億多購得，不僅土地所有權人是市府，就連這棟建物從1到4樓的建照，起造人也是寫市府，供公眾使用，屬公共建築。連民進黨議員鄭文婷在議會質詢時公開表示「在場的議員與官員沒有人質疑市府有所有權」。

罷免活動領銜人戴璟安未出面受訪，他在臉書說，「我們為民主發聲」，此次活動聚集來自四面八方的人，不論這次活動成功與否、支持與反對，「彼此都是有志一同想為基隆努力的夥伴」，和平理性發出屬於我們的聲音。

立委林沛祥表示，不管罷免藍還是罷免綠，他個人極不認同，好好把市政做好、監督，罷免動作是升高社會的仇恨值，甚至浪費社會公帑，真的沒有必要。

國民黨基隆市黨部發言人黃申棟（右）今天下午回應，表示大家應該回歸市政，不應彼此攻擊。記者游明煌／攝影
國民黨基隆市黨部發言人黃申棟（右）今天下午回應，表示大家應該回歸市政，不應彼此攻擊。記者游明煌／攝影
「山海公民拆樑行動」發起罷免行動，今天起先設兩個實體簽署站在仁愛區仁三路、安樂區麥金路，上午有看到民眾陸續進入。記者游明煌／攝影
「山海公民拆樑行動」發起罷免行動，今天起先設兩個實體簽署站在仁愛區仁三路、安樂區麥金路，上午有看到民眾陸續進入。記者游明煌／攝影

國民黨 民進黨 童子瑋 罷免 謝國樑 議員

延伸閱讀

東岸商場爭議成罷免大戰！民團啟動罷免謝國樑連署 基隆市府回應了

東岸商場「2到4樓已登記」 謝國樑：產權屬基隆市毫無疑問

基隆城際轉運站拚7月啟用 謝國樑批前朝先天不良、匪夷所思

若罷免謝國樑成功...傳王義川將投入補選？同派系的林右昌說話了

相關新聞

海軍敦睦支隊12、13日抵花蓮港 縣府提供免費接駁

海軍敦睦遠航訓練支隊啟動今年度國內環島航訓，今、明兩天在高雄港，第二站預計12、13日來到花蓮港，將有磐石、迪化、成功三...

基隆東岸商場爭議燒出罷免謝國樑案…實體連署領銜人是他 藍營籲冷靜

基隆東岸商場爭議延燒成罷免案，臉書粉絲專頁「山海公民拆樑行動」宣布昨起展開罷免基隆市長謝國樑行動，今天有兩個實體連署站分...

花蓮富里庄役場震損有安全疑慮 地方憂百年建物不保

花蓮富里鄉中山路的「富里庄役場」為舊鄉公所，建於日據時期，已有近百年歷史，前年918地震發生後，建物梁柱錯位，鄉公所憂心...

顧好農民健康、種出冠軍米 台東首辦全國農民職災健檢

台東縱谷稻米享譽全國，不少農民種出無數全國冠軍米，但在農民辛苦耕作背後，卻也付出了健康傷害，高雄小港醫院職業醫學科主任楊...

反偵測也沒用…台東雷射測速 逮逾百車

台東縣有30處設置測速照相桿及2處區間測速路段，但不少駕駛人安裝車用測速器規避執法，警方為制止這股歪風，已配發23套手持...

基隆台鐵大誤點 上學上班民眾苦等

台鐵基隆火車站昨一早號誌異常導致車次大亂，搭火車到雙北的通勤族行程大亂，很多人在月台等不到車，焦急詢問「什麼時候才開車？...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。