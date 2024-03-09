聽新聞
test
0:00 / 0:00

反偵測也沒用…台東雷射測速 逮逾百車

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導
市售測速器或測速功能軟體，對於警方手持式雷射測速槍不具偵測效能。圖／台東縣警察局提供
市售測速器或測速功能軟體，對於警方手持式雷射測速槍不具偵測效能。圖／台東縣警察局提供

台東縣有30處設置測速照相桿及2處區間測速路段，但不少駕駛人安裝車用測速器規避執法，警方為制止這股歪風，已配發23套手持式雷射測速槍，加強機動測速執法，短短5天取締107件違規超速，其中3件嚴重超速，每件可罰3萬6000元，呼籲駕駛人乖乖開車。

台東縣警察局利用手持式雷射測速槍執法，3月1日至5日共取締107件，3件嚴重超速，12件時速超過100公里，違規最高時速達118公里，嚴重超過省道速限

警方指出，取締案件中，高達9成車主安裝偵測型測速器，反偵測固定式測速執法設備，警方為防範用路人僥倖違規，去年購置23套手持式雷射測速槍，已配發4個警分局，扣除6套定期維護，現有17套值勤中，可說是偵測型測速器剋星。

員警指市售偵測測速器或網路App下載測速功能軟體，只能偵測測速照相桿或區間測速路段，對手持式雷射測速槍沒用，駕駛遵守道路速限，才能自保。

「各警分局會不定時、不特定路段執法，抓超速違規，絕對不會有模糊空間」交通隊長劉正達表示，據道路交通管理處罰條例規定，超速行駛可罰1200元至2400元罰鍰；超速達40公里以上就是嚴重超速，每件可罰3萬6000元，並當場吊扣汽車牌照6個月。

台東 測速 速限

延伸閱讀

別以為裝測速器想超速 台東警配發23套測速槍等你

車輛疑超速自撞電桿一死一傷！造成雲林林內鄉2千多戶一度停電

超速49公里挨罰1.2萬又扣牌 台14線抓超速掀議…網見取締時間驚：太早開工

南投去年科技執法排行榜 草屯「太平路及中興路口」罰單居冠

相關新聞

基隆台鐵大誤點 上學上班民眾苦等

台鐵基隆火車站昨一早號誌異常導致車次大亂，搭火車到雙北的通勤族行程大亂，很多人在月台等不到車，焦急詢問「什麼時候才開車？...

反偵測也沒用…台東雷射測速 逮逾百車

台東縣有30處設置測速照相桿及2處區間測速路段，但不少駕駛人安裝車用測速器規避執法，警方為制止這股歪風，已配發23套手持...

花蓮台鐵清明專車 13日中午開訂

清明連假將於4月4日至7日展開，民眾往返東部掃墓總是一票難求，花蓮縣府推出返鄉專車，4月3日晚間從台北火車站到花蓮火車站...

救災機器人、無人機 宜蘭將購各4組

宜蘭縣消防局今年獲內政部消防署補助3000萬元，添購4台救災機器人與4部無人機，可深入火場、偵測氣體與大範圍搜索，加強科...

東岸商場爭議成罷免大戰！民團啟動罷免謝國樑連署 基隆市府回應了

基隆東岸商場爭議燒不停，演變市長、議長罷免大戰，雖然藍綠雙方都喊基層要冷靜、降溫，但臉書粉絲專頁「山海公民拆樑行動」宣布...

38婦女節 台東外籍修女直呼「sweet today」

今天3月8日「國際婦女節」台東關山小鎮推出限定的「味蕾饗宴」活動， 救國團關山鎮團委會號召在地人氣店家以其代表性美食，針...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。