反偵測也沒用…台東雷射測速 逮逾百車

台東縣有30處設置測速照相桿及2處區間測速路段，但不少駕駛人安裝車用測速器規避執法，警方為制止這股歪風，已配發23套手持式雷射測速槍，加強機動測速執法，短短5天取締107件違規超速，其中3件嚴重超速，每件可罰3萬6000元，呼籲駕駛人乖乖開車。

台東縣警察局利用手持式雷射測速槍執法，3月1日至5日共取締107件，3件嚴重超速，12件時速超過100公里，違規最高時速達118公里，嚴重超過省道速限。

警方指出，取締案件中，高達9成車主安裝偵測型測速器，反偵測固定式測速執法設備，警方為防範用路人僥倖違規，去年購置23套手持式雷射測速槍，已配發4個警分局，扣除6套定期維護，現有17套值勤中，可說是偵測型測速器剋星。

員警指市售偵測測速器或網路App下載測速功能軟體，只能偵測測速照相桿或區間測速路段，對手持式雷射測速槍沒用，駕駛遵守道路速限，才能自保。

「各警分局會不定時、不特定路段執法，抓超速違規，絕對不會有模糊空間」交通隊長劉正達表示，據道路交通管理處罰條例規定，超速行駛可罰1200元至2400元罰鍰；超速達40公里以上就是嚴重超速，每件可罰3萬6000元，並當場吊扣汽車牌照6個月。