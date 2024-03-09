救災機器人、無人機 宜蘭將購各4組

宜蘭縣消防局今年獲內政部消防署補助3000萬元，添購4台救災機器人與4部無人機，可深入火場、偵測氣體與大範圍搜索，加強科技救災量能並減少消防人員風險，縣議會昨同意墊付預算，消防局預計最快今年底投入使用，將先配在宜蘭、羅東等人口密集區。

議會昨審議預算墊付案，包含消防局購置科技設備3000萬元一案。消防局長徐松奕表示，去年屏東明揚大火後，消防局8月先追加1340萬元預算採購2組救災機器人，中央認為成效良好，規畫今年補助全國各縣市增加科技設備，宜蘭縣將採購救災機器人與救災無人機各4組。

徐松奕說，目前的2組救災機器人與將採購的4組機器人、無人機，先分配給宜蘭市、羅東鎮2個人口稠密區，未來陸續投入礁溪、冬山、蘇澳、大同、三星等地；目前已指定宜蘭、羅東4名隊員專責使用，由3.5公噸的載運車運輸，隨時投入有需要的場所。