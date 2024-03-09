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花蓮台鐵清明專車 13日中午開訂

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導
花蓮縣清明返鄉專車本月13日中午開訂，之後可在台北車站或花蓮縣政府取票。圖／縣府提供
花蓮縣清明返鄉專車本月13日中午開訂，之後可在台北車站或花蓮縣政府取票。圖／縣府提供

清明連假將於4月4日至7日展開，民眾往返東部掃墓總是一票難求，花蓮縣府推出返鄉專車，4月3日晚間從台北火車站到花蓮火車站，4月7日下午則從花蓮出發到台北，本月13日中午起開放網路訂票，全票每人200元，採實名制搭乘，購票後不得退費。

縣府表示，清明返鄉專車往返台北、花蓮，來回各一列次，為太魯閣號列車，每列有376個座位，返鄉時間是4月3日晚間7時37分，從台北站發車直達花蓮站；4月7日為返工專車，下午2時16分從花蓮發車直達台北。

只要設籍花蓮、身分證字號U開頭，本人包括配偶、直系血親及配偶，或者雖不是縣民，但在花蓮工作者，及配偶、直系血親等，都可在本月13日中午12時至下午4時，上花蓮縣府全球資訊網「113年清明節返鄉專車訂票專區」，登載資料訂票，額滿可登記候補。

縣府表示，訂票後可於3月17日在台北車站、18日在花蓮縣府民政處取票，逾期未領將通知候補名單取票。返鄉專車採實名制，須本人搭乘，在取票、乘車時，都須出示相關證明文件；專車屬服務性質，全票200元、半票100元為行政作業費，購票後不退費。

火車站 花蓮 配偶

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