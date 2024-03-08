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東岸商場爭議成罷免大戰！民團啟動罷免謝國樑連署 基隆市府回應了

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
民團啟動罷免謝國樑目標3500提議人，市府回應市政為主。記者游明煌／攝影
民團啟動罷免謝國樑目標3500提議人，市府回應市政為主。記者游明煌／攝影

基隆東岸商場爭議燒不停，演變市長、議長罷免大戰，雖然藍綠雙方都喊基層要冷靜、降溫，但臉書粉絲專頁「山海公民拆樑行動」宣布，今天起展開罷免基隆市長謝國樑行動，第一階段連署正式開跑，以3500份提議人為目標。市府回應表示，目前仍以市政工作為主。

山海公民拆樑行動指出，第一階段連署正式開跑，從最初開始出現罷免意見至今，基隆市長謝國樑不僅拒絕正面回應外界的質疑，甚至一再將市民視為機器人、抹為側翼，決定今天起，正式展開罷免謝國樑的行動，並邀請社會大眾參與，持續關注這場公民行動。

中選會資料統計，111年基隆市長選舉，選舉人數為30萬7913人，依公職人員選舉罷免法規定，第一階段提議人人數應為原選舉區選舉人總數1％以上，即至少要提出3080名符合規定的提議人名冊。

山海公民拆樑行動指出，為算上中選會進行查核時，因資格不符而遭剔除者，第一階段提議將以3500份為目標。第二階段為連署，連署人數需原選舉區選舉人總數10％以上，至少需3萬792位連署人。

對於山海公民拆樑行動的動作，基隆市政府發言人余治明僅表示，目前仍以市政工作為主。

國民黨基隆市黨部主委吳國勝說，因有人要發動罷免市長，他擔任召集人進行反制行動，「你要罷免我們的市長，我就罷免你們的議員」，目前態度不變，如果民進黨、側翼不推動罷免市長，他們也不會繼續推罷免議員，反之如果對方推動，他們也會推動。

基隆 罷免 謝國樑

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