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花蓮愛心計程車服務擴大車輛不足 縣府招募個人加入

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣擴大愛心計程車優惠，招募3家合作計程車業者加入服務行列。圖／縣府提供
花蓮縣擴大愛心計程車優惠，招募3家合作計程車業者加入服務行列。圖／縣府提供

花蓮愛心計程車隊這個月起將服務範圍擴及縣內65歲以上長者，每人每月有千元點數，搭車每趟可抵扣7成車資，但目前僅3家合作業者百餘輛車，民眾反映常有叫不到車的情況，盼增加量能。縣府表示，正招募個人計程車，待接受教育訓練、設置相關設備後加入服務行列。

愛心計程車隊開辦6年，每年服務縣內1萬3000名身障人士，這個月起全縣6萬多名銀髮族也納入，每月有1000元點數自動存入敬老卡及愛心卡中，縣內長者及身心障礙者，憑卡搭乘3家合作的愛心計程車，每趟補助7成車資。

優惠政策上路後獲得不少好評，不過，議長張峻近日接獲民眾反映，立意雖好，但是接受申請的計程車行僅3家，才約120輛車，數量明顯不足，常有叫不到車的情況，有時趕時間出門，非常困擾，盼增加合作車輛。此外，愛心計程車主要集中在北區，中南區及偏鄉一車難求，也需要加緊增補。

縣議員傅國淵也說，花蓮地形狹長交通不便，長者及身心障礙者對就醫、外出的需求高，愛心計程車確實方便，但是縣府僅開放車行可搭乘，個人計程車業者無法加入，無法應付現行需求。

縣府社會處表示，正招募個人計程車業者加入，透過工會開放登記，首批80人，預計這個月底辦理第一梯次的教育訓練，教育訓練完成後，還要增加派遣系統，統一叫車專線和刷卡設備等，就能加入服務長者及身障者的行列。

花蓮縣愛心計程車這個月起擴及長者，但車輛數有限，民眾反映常叫不到車，縣府將招募個人業者加入。圖／報系資料照
花蓮縣愛心計程車這個月起擴及長者，但車輛數有限，民眾反映常叫不到車，縣府將招募個人業者加入。圖／報系資料照

愛心 計程車 身障者

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