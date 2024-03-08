東岸商場「2到4樓已登記」 謝國樑：產權屬基隆市毫無疑問

基隆東岸商場爭議燒不停，主要爭端因NET堅持2到4樓增建是其出資為其產權，但市政府駁斥認為依合約是市府資產，NET律師昨晚揭露建物登記謄本，表示基市府「霸王硬上弓」，已把2到4樓登記給自己。市長謝國樑對此回應，東岸商場所有產權屬基隆市所有，毫無疑問。

謝國樑今天上午參加衛生局「基隆親子照護平台」啟動儀式後，媒體詢問有關東岸商場2到4樓部分已登記為基隆政府所有一事，謝國樑回應說，東岸商場的所有產權，屬於基隆市所有，這一點應該大家都很清楚，毫無疑問，接下來會請律師葉慶元的團隊，跟大家做更多的回覆。

林智群昨晚在臉書說，基隆市政府終於霸王硬上弓，把有產權爭議的2到4樓登記給自己。法院都還沒認定2到4樓是否為增建，市政府就自己認定是增建。法院還沒宣判2到4樓是誰的，市政府就自己宣布勝訴，還加碼附送強制執行程序。

NET委任律師陳義文日前質疑基隆市地政事務所跳過司法機關審理、認定，擅自提出判斷，並協助市府公告2到4樓產權登記。

基隆地政事務所指出，基隆市政府持使用執照與竣工圖等證明文件，申辦建物所有權第一次登記，日前已經依法公告，NET有提出異議，但地政事務所認定，全案為NET與大日開發間爭執，駁回其異議，異議顯無理由，NET如對結果不服，應依訴願法或行政訴訟法等規定提起救濟。