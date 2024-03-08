控霸王硬上弓 NET律師：東岸商場2至4樓市府登記給自己

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
林智群昨晚在臉書揭露一分建物登記謄本，表示基隆市政府「霸王硬上弓」，已把有產權爭議的2到4樓登記給自己了。本報資料照片
林智群昨晚在臉書揭露一分建物登記謄本，表示基隆市政府「霸王硬上弓」，已把有產權爭議的2到4樓登記給自己了。本報資料照片

基隆東岸商場爭議不斷延燒，主要就是因為NET堅持2到4樓增建是其產權，但遭市政府駁斥，屬市府資產無誤，NET律師林智群昨晚在臉書揭露一份建物登記謄本，表示基隆市政府「霸王硬上弓」，已把有產權爭議的2到4樓登記給自己。

林智群在臉書說，基隆市政府終於霸王硬上弓，把有產權爭議的2到4樓登記給自己。法院都還沒認定2到4樓是否為增建，市政府就自己認定是增建。法院還沒宣判2到4樓是誰的，市政府就自己宣布勝訴，還加碼附送強制執行程序。

林智群大酸，基隆市民要注意一下，每個月都要上網查一下自己家房子，有沒有被市政府申請移轉登記，市政府今天可以這樣搞NET，明天也可以這樣搞你。這是繼破門事件後再次嚴重侵害台灣法治，地政人員等著被告吧。

NET委任律師陳義文日前就質疑基隆市地政事務所跳過司法機關審理、認定，擅自提出判斷，並協助市府公告2到4樓產權登記。

基隆地政事務所指出，基隆市政府持使用執照與竣工圖等證明文件，申辦建物所有權第一次登記，依法公告，NET確有提出異議，但認定為NET與大日開發間爭執，駁回其異議，NET如對結果不服，應依訴願法或行政訴訟法等規定提起救濟。

林智群昨晚在臉書揭露一分建物登記謄本，表示基隆市政府「霸王硬上弓」，已把有產權爭議的2到4樓登記給自己了。圖／ 取自林智群臉書
林智群昨晚在臉書揭露一分建物登記謄本，表示基隆市政府「霸王硬上弓」，已把有產權爭議的2到4樓登記給自己了。圖／ 取自林智群臉書

NET 基隆 林智群

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