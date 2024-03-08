聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆城際轉運站 7月啟用

聯合報／ 記者游明煌劉懿萱／連線報導
基隆城際轉運站整合鐵公路客運無縫轉乘，市府宣布站體7月啟用。記者游明煌／攝影
基隆城際轉運站整合鐵公路客運無縫轉乘，市府宣布站體7月啟用。記者游明煌／攝影

基隆城際轉運站斥資7.35億元，整合台鐵、國道客運等動線，但去年底驗收合格後卻未啟用。市府昨宣布，站體轉運設施7月啟用、商業設施12月營運。市長謝國樑說，工程為前市府發包，「可說是先天不良」；內政部長林右昌則說，刻意扭曲誤導視聽。

交通處說，建築主體為3層樓，配置國道客運停靠月台等設施，有旅客服務中心附屬設施、戶外花園、候車頂棚等串連整建後的舊火車站大樓。商業空間近800坪，目前招商中。

交通處長王圳宏說，今年1月點交建物，2月到6月內部整備及壓力測式，分兩階段開放，國道客運及市區公車轉運設施7月啟用，商業設施12月開始。

市長謝國樑說，此工程為前市府發包、興建，可說是先天不良，歷經4次變更設計，有多項缺失改善、調整等，會盡快7月前先營運啟用，前市府交給完全沒運輸跟零售經驗的公司匪夷所思，把城際轉運站暴露風險之中。

內政部長林右昌說，城際轉運站不是商場，沒辦法跟京站或北市府轉運站相比，動線跟商業措施有限，之前找過客運業者，但大家沒興趣、流標4次，「謝國樑講這個話不負責任」，市府只講一半，惡劣刻意扭曲誤導視聽，非常不可取。

議長童子瑋說，不分黨派都關切城際轉運站何時能啟用，北市轉運站是很成功的經驗，但設施安全的規範一定要做好。

議員陳宜說，昨視察發現動線不太順，應再改善。議員呂美玲表示，室內空間、樓梯等動線有點高低差的斜度，應再調整。議員鄭文婷指出，進度應可更快一點，盼7月如期如質完工。

林姓女子每天往來北市通勤，說每天都要搭國光客運到基隆總站，再走到火車站搭車，常錯過班次，下雨時更是不便，若同一站體轉乘就方便多。

李姓上班族表示，從林右昌時代建到謝國樑時代，蓋了多年一直沒有做好，現在又再吵權利金，市民何辜。

國道客運 火車站 謝國樑

延伸閱讀

基隆城際轉運站拚7月啟用 謝國樑批前朝先天不良、匪夷所思

相關新聞

基隆城際轉運站 7月啟用

基隆城際轉運站斥資7.35億元，整合台鐵、國道客運等動線，但去年底驗收合格後卻未啟用。市府昨宣布，站體轉運設施7月啟用、...

控霸王硬上弓 NET律師：東岸商場2至4樓市府登記給自己

基隆東岸商場爭議不斷延燒，主要就是因為NET堅持2到4樓增建是其產權，但遭市政府駁斥，屬市府資產無誤，NET律師林智群昨...

花東快 重啟可行性評估

公路局重啟花東快速公路可行性評估，台東段47公里將設6處交流道，花蓮南下池上後利用卑南溪堤岸空間，與既有防汛道路共線通過...

罷免案基隆市長、議長握手言和？雙方籲降溫別再開戰場

基隆東岸廣場爭議燒不停，昨天演變成市長、議長罷免大戰，今天市長謝國樑與議長童子瑋在議事廳，因為送婦女節蛋糕難得一起握手，...

新城海灘規畫靶場引反彈 花防部取消3月14日射擊訓練

陸軍花東防衛指揮部預計14日在花蓮縣新城鄉康樂村海灘實施對海射擊訓練，事先未知會新城鄉公所，挨批不尊重，又因鄰近七星潭海...

花蓮光華排水道完工 解決3村莊長年淹水之苦

花蓮吉安鄉光華村、仁安村與仁和村因地勢低窪，每逢大雨飽受淹水之苦，經濟部水利署從2016年開始治水計畫，8年來合計挹注超...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。