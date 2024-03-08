基隆城際轉運站 7月啟用

基隆城際轉運站斥資7.35億元，整合台鐵、國道客運等動線，但去年底驗收合格後卻未啟用。市府昨宣布，站體轉運設施7月啟用、商業設施12月營運。市長謝國樑說，工程為前市府發包，「可說是先天不良」；內政部長林右昌則說，刻意扭曲誤導視聽。

交通處說，建築主體為3層樓，配置國道客運停靠月台等設施，有旅客服務中心附屬設施、戶外花園、候車頂棚等串連整建後的舊火車站大樓。商業空間近800坪，目前招商中。

交通處長王圳宏說，今年1月點交建物，2月到6月內部整備及壓力測式，分兩階段開放，國道客運及市區公車轉運設施7月啟用，商業設施12月開始。

市長謝國樑說，此工程為前市府發包、興建，可說是先天不良，歷經4次變更設計，有多項缺失改善、調整等，會盡快7月前先營運啟用，前市府交給完全沒運輸跟零售經驗的公司匪夷所思，把城際轉運站暴露風險之中。

內政部長林右昌說，城際轉運站不是商場，沒辦法跟京站或北市府轉運站相比，動線跟商業措施有限，之前找過客運業者，但大家沒興趣、流標4次，「謝國樑講這個話不負責任」，市府只講一半，惡劣刻意扭曲誤導視聽，非常不可取。

議長童子瑋說，不分黨派都關切城際轉運站何時能啟用，北市轉運站是很成功的經驗，但設施安全的規範一定要做好。

議員陳宜說，昨視察發現動線不太順，應再改善。議員呂美玲表示，室內空間、樓梯等動線有點高低差的斜度，應再調整。議員鄭文婷指出，進度應可更快一點，盼7月如期如質完工。

林姓女子每天往來北市通勤，說每天都要搭國光客運到基隆總站，再走到火車站搭車，常錯過班次，下雨時更是不便，若同一站體轉乘就方便多。

李姓上班族表示，從林右昌時代建到謝國樑時代，蓋了多年一直沒有做好，現在又再吵權利金，市民何辜。