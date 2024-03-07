基隆城際轉運站拚7月啟用 謝國樑批前朝先天不良、匪夷所思
基隆城際轉運站斥資7.35億元打造，整合台鐵、國道客運、公路客運及市區公車站區與動線，但去年底驗收合格後卻未啟用。市長謝國樑今天下午在議會說明，他用「先天不良」形容城際轉運站工程的實際情況，批前市府交給完全沒有運輸跟零售經驗的公司，更是匪夷所思，但通勤族的需求心急如焚，拚7月先發揮轉運搭乘的功能。
謝國樑說，工程自109年開始先後經歷了4次變更設計，甚至在111年11月前市長林右昌跟總統蔡英文視察後，又在同1個月進行第三次變更設計，增加工程經費2千多萬元。
謝國樑表示，他上任後很積極推動，但「屋漏偏逢連夜雨」，隨即發生包商跟下包間的工程糾紛導致停工，包括秘書長跟觀銷處都介入協調，不久後進行第四次變更設計，變更內容多達19個項目，只能用「先天不良」來形容。
謝國樑指出，此工程為前市府發包、興建，經多次變更設計，有多項缺失改善、調整等，尤其前市府交給完全沒有運輸跟零售經驗的公司匪夷所思，認為把城際轉運站暴露風險之中。
謝國樑說明，為了通勤族的需求心急如焚，他不斷要求秘書長與市府團隊確實督導工程，先讓城際轉運站在7月前完成公共運輸搭乘與等候的部分，至於零售商場延至下一階段12月底。
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