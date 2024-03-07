快訊

青辣椒粉也檢出蘇丹紅！2千公斤流向曝光 5大類產品遭殃

蘇丹紅青辣椒粉已成「白胡椒」 北市下游商製品全售出流入9縣市

台南天坑釀禍急返台 被問皇龍「政商友好」？黃偉哲吐10字回應

基隆城際轉運站拚7月啟用 謝國樑批前朝先天不良、匪夷所思

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆城際轉運站工程，謝國樑批前朝先天不良、匪夷所思。記者游明煌／攝影
基隆城際轉運站工程，謝國樑批前朝先天不良、匪夷所思。記者游明煌／攝影

基隆城際轉運站斥資7.35億元打造，整合台鐵國道客運、公路客運及市區公車站區與動線，但去年底驗收合格後卻未啟用。市長謝國樑今天下午在議會說明，他用「先天不良」形容城際轉運站工程的實際情況，批前市府交給完全沒有運輸跟零售經驗的公司，更是匪夷所思，但通勤族的需求心急如焚，拚7月先發揮轉運搭乘的功能。

謝國樑說，工程自109年開始先後經歷了4次變更設計，甚至在111年11月前市長林右昌跟總統蔡英文視察後，又在同1個月進行第三次變更設計，增加工程經費2千多萬元。

謝國樑表示，他上任後很積極推動，但「屋漏偏逢連夜雨」，隨即發生包商跟下包間的工程糾紛導致停工，包括秘書長跟觀銷處都介入協調，不久後進行第四次變更設計，變更內容多達19個項目，只能用「先天不良」來形容。

謝國樑指出，此工程為前市府發包、興建，經多次變更設計，有多項缺失改善、調整等，尤其前市府交給完全沒有運輸跟零售經驗的公司匪夷所思，認為把城際轉運站暴露風險之中。

謝國樑說明，為了通勤族的需求心急如焚，他不斷要求秘書長與市府團隊確實督導工程，先讓城際轉運站在7月前完成公共運輸搭乘與等候的部分，至於零售商場延至下一階段12月底。

基隆城際轉運站工程，謝國樑批前朝先天不良、匪夷所思。記者游明煌／攝影
基隆城際轉運站工程，謝國樑批前朝先天不良、匪夷所思。記者游明煌／攝影

公車 台鐵 國道客運 林右昌 謝國樑 通勤族

延伸閱讀

若罷免謝國樑成功...傳王義川將投入補選？同派系的林右昌說話了

罷免案基隆市長、議長握手言和？雙方籲降溫別再開戰場

基隆東岸商場案 謝國樑、林右昌陣營互控圖利

基隆擬設兒少處 謝國樑：0到18歲一條龍規劃

相關新聞

罷免案基隆市長、議長握手言和？雙方籲降溫別再開戰場

基隆東岸廣場爭議燒不停，昨天演變成市長、議長罷免大戰，今天市長謝國樑與議長童子瑋在議事廳，因為送婦女節蛋糕難得一起握手，...

基隆城際轉運站拚7月啟用 謝國樑批前朝先天不良、匪夷所思

基隆城際轉運站斥資7.35億元打造，整合台鐵、國道客運、公路客運及市區公車站區與動線，但去年底驗收合格後卻未啟用。市長謝...

新城海灘規畫靶場引反彈 花防部取消3月14日射擊訓練

陸軍花東防衛指揮部預計14日在花蓮縣新城鄉康樂村海灘實施對海射擊訓練，事先未知會新城鄉公所，挨批不尊重，又因鄰近七星潭海...

新城海灘對海射擊訓練未知會引民怨 花防部確定取消

陸軍花東防衛指揮部原訂於14日在花蓮縣七星潭鄰近海灘執行對海射擊訓練，因事前溝通不完善引起地方反彈；軍方今天指出，確定取...

花蓮光華排水道完工 解決3村莊長年淹水之苦

花蓮吉安鄉光華村、仁安村與仁和村因地勢低窪，每逢大雨飽受淹水之苦，經濟部水利署從2016年開始治水計畫，8年來合計挹注超...

公路局擬重啟花東快！台東盼關山戰備跑道合而為一 鹿野鄉親憂房舍拆遷

公路局重啟花東快速公路可行性評估，台東段47公里將設6處交流道，花蓮南下池上後利用卑南溪堤岸空間，與既有防汛道路共線通過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。