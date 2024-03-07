新城海灘規畫靶場引反彈 花防部取消3月14日射擊訓練

陸軍花東防衛指揮部預計14日在花蓮縣新城鄉康樂村海灘實施對海射擊訓練，事先未知會新城鄉公所，挨批不尊重，又因鄰近七星潭海域，地方憂心嚇跑觀光客，反彈聲浪強烈，軍方今天拜會鄉公所，表示將取消原定的射擊訓練，後續會持續與地方溝通。

軍方上月以電話、APP私下邀約地方民代會勘，這個月初才行文鄉公所要求「配合」，讓鄉長何禮臺極度不滿，昨天緊急邀花防部少將參謀長賴政豐出席與地方溝通，何禮臺批評軍方不尊重地方，並表示當地已有7家觀光飯店有意進駐投資，若軍方畫靶場，實施常態性射擊演訓，將扼殺地方觀光發展。

賴政豐將地方意見帶回與指揮官俞文鎮說明後，今天率同政戰主任謝子偉，再度到鄉公所拜會說明，表示花防部願全力配合地方發展，取消3月14日康樂村海岸實施的T-91步槍輕兵器對海射擊訓練。

賴政豐說，在各地找野戰靶場實施射擊訓練是國軍訓練的政策，但一定會在考量安全、尊重地方意見並取得地方支持的原則下進行，這次因未能取得共識，暫緩訓練，不管到任何地點訓練，都一定會先取得共識再進行。

謝子偉坦言會勘前沒有做好聯繫，表示康樂海灘不是常態性靶場，也不是既定設施，未來會持續與地方溝通。