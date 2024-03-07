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新城海灘對海射擊訓練未知會引民怨 花防部確定取消

中央社／ 花蓮縣7日電
花防部有意將花蓮新城鄉康樂村海灘列為靶場，軍方今天指出，確定取消這次射擊訓練，持續與地方溝通。圖／新城鄉公所提供
花防部有意將花蓮新城鄉康樂村海灘列為靶場，軍方今天指出，確定取消這次射擊訓練，持續與地方溝通。圖／新城鄉公所提供

陸軍花東防衛指揮部原訂於14日在花蓮縣七星潭鄰近海灘執行對海射擊訓練，因事前溝通不完善引起地方反彈；軍方今天指出，確定取消這次射擊訓練，持續與地方溝通。

花防部擬在新城鄉康樂村海灘實施T-91步槍輕兵器對海射擊區域，卻沒有事先知會鄉公所，直到確定日期後才行文通知，引起地方反彈。

新城鄉長何禮臺不滿，從會勘地點到打靶日，鄉公所完全不知情，也未取得地方同意，預定地點位於193縣道拓寬處，是觀光飯店進駐區域，表達強烈抗議及不滿。

何禮臺指出，設置靶場會實彈射擊，未來常態性實施會有噪音等疑慮，尤其鄰近觀光區，每天槍聲四起對觀光影響很大，會影響地方發展。

第二作戰區參謀長賴政豐、花防部政戰主任謝子偉今天再度拜會鄉公所，賴政豐表示，在各地找野戰靶場實施射擊是國軍訓練的政策，都要在秉持維安考量及取得地方支持的原則下進行。

賴政豐指出，這次未能取得地方共識，決議暫緩訓練，未來不管在任何地點訓練，都一定會取得共識後再執行。

被問到為何事前沒有正式行文知會鄉公所，謝子偉回應，當初可能認為是先到場地看一下，程序上沒有做得很好，聯繫上有點不周延。

對於地方憂心影響觀光產業疑慮，謝子偉說，並不是常態性靶場，不是既定設施，未來會繼續與地方溝通，在沒有取得同意前，不會貿然實施射擊訓練。

何禮臺 花蓮 飯店

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