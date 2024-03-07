快訊

虱目魚比星巴克好賺？永和地標「三角窗店王」新租客引熱議

台股上漲194點收19,693點 台積電大漲25元站上760元

政院拍板！違停、臨停等十種交通微罪 不記點不得檢舉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮光華排水道完工 解決3村莊長年淹水之苦

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮吉安鄉海岸路、光華一、二街至南海十三街等路段，過去每逢大雨就會淹水，現在光華排水道已完工。記者王思慧／攝影
花蓮吉安鄉海岸路、光華一、二街至南海十三街等路段，過去每逢大雨就會淹水，現在光華排水道已完工。記者王思慧／攝影

花蓮吉安鄉光華村、仁安村與仁和村因地勢低窪，每逢大雨飽受淹水之苦，經濟部水利署從2016年開始治水計畫，8年來合計挹注超過2億元。去年花蓮縣政府獲經濟部補助「吉安鄉光華應急排水」工程，建設長1.17公里光華排水道，總經費6750萬元，現已完工，改善光華地區淹水問題。

花蓮縣政府獲經濟部水利署補助「吉安鄉光華排水應急工程」，行政院長陳建仁去年9月視察第一、二期，第一期改善排水長度560公尺，增加下游段通水斷面，順銜終點匯流口排水；第二期改善275公尺，改善光華一街與南海十三街路口瓶頸處，利用箱涵加大、加深，增加排水量。

「吉安鄉光華應急排水第三期」建設經費2475萬元，並補足地方配合款275萬元，工程經費為2750萬元，經過240日曆天順利完工。

縣府建設處長鄧子榆表示，光華排水道全長1.17公里，是鄉內重要區域排水系統之一，經濟部水利署補助6750萬元改善，工程分為三期。第三期主要改善光華一街至光華二街這段排水老舊護岸337公尺，待第三期完成驗收後，將改善終點處銜接一般排水老舊護岸等。

第九河川分署副署長阮香蘭說，去年有6個颱風侵襲花蓮，當時第三期工程尚有部分區域未完工，村落道路幾乎沒有受風雨影響。設計規畫也列入兩側生態生活步道、懸臂式路緣增加路面通行安全寬度，導引居民親近水渠生態，也成為光華國小學童通學便道與鄉親休憩運動生活圈。

過去吉安鄉公所向中央爭取「流域綜合治理計畫」以徹底解決長期淹水問題，包括南海一到四街下水道工程、南海四街至八街社區排水改善、南海四街東西向截流箱涵，將水分流至聯合排水濱海支線等，再加上光華排水道工程，中央與地方投入超過2億元。

花蓮縣府建設處長鄧子榆（前左三）吉安鄉長游淑貞（前左二）等人，昨現勘「吉安鄉光華應急排水第三期」工程，有效解決當地淹水問題。圖／吉安鄉公所提供
花蓮縣府建設處長鄧子榆（前左三）吉安鄉長游淑貞（前左二）等人，昨現勘「吉安鄉光華應急排水第三期」工程，有效解決當地淹水問題。圖／吉安鄉公所提供

南海 吉安 花蓮

延伸閱讀

未宣布禁蘇丹紅 花蓮電話被灌爆！教育處長喊冤：早告知廠商暫緩使用

長期工程 按比例列損益

台中光電籃球場工程倒塌後停擺 民代批無進度

營建缺工嚴峻 水利署鼓勵年輕人投入傳統工藝創生

相關新聞

影／7月啟用！基隆城際轉運站整合鐵公路客運 攸關10萬通勤族

斥資7.35億元全新打造的基隆城際轉運站，整合台鐵、國道客運、公路客運及市區公車站區與動線，但去年12月驗收合格後卻遲未...

新城海灘對海射擊訓練未知會引民怨 花防部確定取消

陸軍花東防衛指揮部原訂於14日在花蓮縣七星潭鄰近海灘執行對海射擊訓練，因事前溝通不完善引起地方反彈；軍方今天指出，確定取...

花蓮光華排水道完工 解決3村莊長年淹水之苦

花蓮吉安鄉光華村、仁安村與仁和村因地勢低窪，每逢大雨飽受淹水之苦，經濟部水利署從2016年開始治水計畫，8年來合計挹注超...

公路局擬重啟花東快！台東盼關山戰備跑道合而為一 鹿野鄉親憂房舍拆遷

公路局重啟花東快速公路可行性評估，台東段47公里將設6處交流道，花蓮南下池上後利用卑南溪堤岸空間，與既有防汛道路共線通過...

會客車不敢停 台東監獄：禁停告示忘取下

台東監獄外圍岩灣道路50巷新畫設汽車停車格，方便洽公會客停車，但啟用至今無人敢停，追究原因原來牆上寫著「警戒區嚴禁停車」...

七星潭旁海灘14日打靶 地方反彈

陸軍花東防衛指揮部本月14日要在鄰近七星潭的花蓮新城鄉康樂村海灘，實施步槍對海射擊訓練，事先未通知鄉公所，引起地方反彈，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。