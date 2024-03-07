花蓮光華排水道完工 解決3村莊長年淹水之苦

花蓮吉安鄉光華村、仁安村與仁和村因地勢低窪，每逢大雨飽受淹水之苦，經濟部水利署從2016年開始治水計畫，8年來合計挹注超過2億元。去年花蓮縣政府獲經濟部補助「吉安鄉光華應急排水」工程，建設長1.17公里光華排水道，總經費6750萬元，現已完工，改善光華地區淹水問題。

花蓮縣政府獲經濟部水利署補助「吉安鄉光華排水應急工程」，行政院長陳建仁去年9月視察第一、二期，第一期改善排水長度560公尺，增加下游段通水斷面，順銜終點匯流口排水；第二期改善275公尺，改善光華一街與南海十三街路口瓶頸處，利用箱涵加大、加深，增加排水量。

「吉安鄉光華應急排水第三期」建設經費2475萬元，並補足地方配合款275萬元，工程經費為2750萬元，經過240日曆天順利完工。

縣府建設處長鄧子榆表示，光華排水道全長1.17公里，是鄉內重要區域排水系統之一，經濟部水利署補助6750萬元改善，工程分為三期。第三期主要改善光華一街至光華二街這段排水老舊護岸337公尺，待第三期完成驗收後，將改善終點處銜接一般排水老舊護岸等。

第九河川分署副署長阮香蘭說，去年有6個颱風侵襲花蓮，當時第三期工程尚有部分區域未完工，村落道路幾乎沒有受風雨影響。設計規畫也列入兩側生態生活步道、懸臂式路緣增加路面通行安全寬度，導引居民親近水渠生態，也成為光華國小學童通學便道與鄉親休憩運動生活圈。