公路局擬重啟花東快！台東盼關山戰備跑道合而為一 鹿野鄉親憂房舍拆遷

公路局重啟花東快速公路可行性評估，台東段47公里將設6處交流道，花蓮南下池上後利用卑南溪堤岸空間，與既有防汛道路共線通過關山親水公園，跨越鹿野溪後行走鄉道在山谷間爬升。地方首長表達歡迎，關山建議快速道路與規畫中的戰備跑道合而為一，鹿野鄉親則擔憂永樂路段會有22間房舍面臨拆遷補償。

南區養護工程分局表示，本月已陸續在關山鎮及台東市召開地方說明會，各單位意見蒐集後，函報公路局納入可行性評估報告。

公路局南區養護工程分局指出，蘇花快速道路從花蓮銜接至台東市，全長174公里，花蓮127公里、台東47公里，沿途共設17處交流道，台東路段有池上、關山、鹿野、初鹿、賓朗及台東交流道。池上路線迴避大坡池及池上都計區，設池上交流道，跨越卑南溪進入關山鎮，之後沿卑南溪岸設關山交流道，利用堤岸空間，與既有防汛道路共線。跨越鹿野鄉鹿寮溪，從東38鄉道沿東37鄉道山谷間爬升。

「樂見鄉親希望成真，不能只有台東沒有高速道路。」關山鎮長彭成豐說，花東快有利醫療、觀光及農產運輸，希望這次不是只有評估而已，最後要成案興建。目前中央有意在台9線規畫戰備跑道，既然花東快沿堤防防汛道路規畫路廊，何不一併整合戰備跑道，不要讓戰備道跟台9線重疊。

鹿野鄉長李維順表示，永樂路現有路幅不夠寬，會有22戶民宅受影響， 有鄉親建議改走永安至永康路段小外環，這樣不用擔心出家門就是快速道路，車流多帶來壓力，不過也有人認為此設計會帶動地方繁榮，地方意見持續整合中。