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噶瑪蘭橋改建盼20年 環評初審通過

聯合報／ 記者胡瑞玲戴永華／連線報導

宜蘭噶瑪蘭橋於1981年竣工使用至迄今，現況因橋梁出水高度不足，恐造成阻水危及橋梁安全，交通部公路局東區養護工程分局提改建工程，環境部昨開環評專案小組第二次初審會議，環委建議開發單位補充現地水域生態調查成果、強化致災如土壤液化等因應措施，補正後通過初審，後送環評大會審查。

長約二公里多噶瑪蘭橋跨越蘭陽溪，是僅次於蘭陽大橋的南北重要橋梁，由於橋不夠高，阻礙排水，只要颱風大雨來襲就要「封橋」，縣府交通處表示，如今環評初審過關，確實是一大進展。

五結鄉縣議員簡松樹表示，這案子從94年經濟部水利署第一河川局提出改建至今，講了將近20年，如今終於通過環評初審，未來完成後，對觀光及工業區車輛進出都有幫助，居民也安全，希望環評再送大會通過後，請中央趕快編列工程經費動工。

此案涉及蘭陽溪口重要濕地、野生動物保育法公告的蘭陽溪口水鳥保護區、宜蘭縣蘭陽溪口野生動物重要棲息環境範圍。

新建橋梁道路中心線原則將向海測（下游側）偏移，新建橋梁路權寬度為30公尺，雙向各配置2快車道及1慢車道，將宜蘭河河道內將設置4橋墩、蘭陽溪河道內設置13橋墩。

環委建議，開發單位應蒐集補充現地水域生態調查成果，包含淡水保育類魚種等，加強施工期間對水域生態影響評估，並研提減輕措施，另補充具體綠美化規畫。要求補充本案施工、營運期間對地震預警機制，強化致災如土壤液化等具體因應規畫及影響減輕措施。

宜蘭 環評 蘭陽溪

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