七星潭旁海灘14日打靶 地方反彈

陸軍花東防衛指揮部本月14日要在鄰近七星潭的花蓮新城鄉康樂村海灘，實施步槍對海射擊訓練，事先未通知鄉公所，引起地方反彈，鄉長何禮臺痛批，藐視地方聲音，若列入常態打靶區，無疑扼殺觀光發展；花防部坦承疏失，將重新研議。

新城鄉公所昨邀地方人士討論，花防部少將參謀長賴政豐受邀出席，表示行政作業確有不妥，願致歉，也會將地方意見帶回與指揮官討論。何禮臺揚言，若軍方沒有給滿意回覆，將率鄉民抗議。

何禮臺表示，花防部上月23日到康樂村海灘會勘，事前2、3天僅以電話、通訊軟體聯繫幾位縣議員、鄉民代表和村長到場，鄉公所全被蒙在鼓裡，直到本月1日收到軍方公文，通知配合花防部14日實施的T-91步槍輕兵器對海射擊訓練，才知道有這件事。

何禮臺說，新城鄉轄內有陸軍營區、空軍基地、花蓮機場、油庫等重要軍事設施，幾十年來只要不影響鄉民居住品質，國軍任何訓練、建設需求，事先與鄉公所討論，公所都盡力配合，非常支持國防，但這次花防部不尊重地方，沒有一紙正式公文就辦會勘，不只鄉公所，連縣政府、林業暨自然保育署花蓮分署都不知道要實施射擊訓練，草率行事根本輕視民眾安危、迫害新城鄉發展。

他指出，軍方規畫為靶場的海灘，位於縣道193線拓寬區，鄰近七星潭，當地已有7家觀光飯店要進駐，未來若實施常態性打靶訓練，遊客不敢入住，投資業者也會被嚇跑，鄉內觀光發展將嚴重受創，他強烈反對。

花防部政戰主任謝子偉坦言，會勘聯繫不周延，已向鄉長致歉，未來也會注意避免再發生，會勘時不清楚周邊海域的觀光投資訊息，已向長官報告這個地點可能不適合。