會客車不敢停 台東監獄：禁停告示忘取下

台東監獄外圍岩灣道路50巷新畫設汽車停車格，方便洽公會客停車，但啟用至今無人敢停，追究原因原來牆上寫著「警戒區嚴禁停車」，有民眾傻眼，「停車位是畫好玩的嗎」？獄方解釋，因為告示未同步更新，造成民眾誤會了。

台東監獄配合縣府整建岩灣道路，2022年同意縣府在近行政大樓區畫12個汽車停車格，供洽公及會客民眾停車，啟用後大家卻不敢停車，原來圍牆上的告示牌寫著「嚴禁停車」，讓想停車的民眾打消念頭，引起不少埋怨。

「看到警戒區嚴禁停車這幾個字，誰敢停啊」，邱先生說，停車格是畫好玩的嗎？有市民指看過好幾輛車想要停車，過沒多久又開走。

台東監獄總務科表示，岩灣路50巷畫設的停車格均可停車，圍牆上禁停告示牌是舊設施，停車格畫設後未同步更新才造成民眾誤解，會盡速移除。

獄方表示，目前只有岩灣路50巷下半段畫設的停車格可停車，上半段及監獄周遭道路畫設紅線，屬戒護管制區，禁停任何車輛。

民眾洽公及會客可停放至行政大樓區外規畫的公有停車場，在戒護區違停，警方就會取締。