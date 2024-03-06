綠營指動員二信罷免議長 謝國樑：不知情不贊成

民進黨基隆市議會黨團今天指控市長謝國樑動員二信家族企業連署罷免議長童子瑋。謝國樑表示不知情，也不贊成任何形式的罷免。童子瑋說，他相信人性本善，謝國樑應該會有格局。

民進黨今天在記者會中播放一段音檔，指控基隆市第二信用合作社要求員工連署罷免民進黨基隆市議員。

民進黨市議員張顥瀚指出，據了解，二信總社昨天上午邀集各分行主管開會，當下要求二信企業員工每人應於8日前交出4人連署名單，罷免民進黨市議員，謝國樑違法亂紀在先，不先解決市政問題，反而開始清算提出問題的人。

民進黨市議員鄭文婷表示，謝國樑對於東岸商場爭議始終說不清楚，且說法前後矛盾，為了抹黑議員的監督，竟然利用家族企業發動罷免議長及議員，根本就是在政治清算，手法跟共產黨有什麼差別。

謝國樑下午受訪表示，這幾天都在深入處理東岸商場各項論述，對於這件事完全不知情。昨天下午和童子瑋深談，他非常肯定童子瑋是名理性、務實的政治人物，雙方都覺得民間社團的情緒性行為，對台灣的民主有著嚴重的傷害。

謝國樑表示，現實上他和童子瑋都要面對基層許多不理性的情緒，希望市政能回歸討論，不要動不動就提出罷免，他也不認同罷免，呼籲社團收斂並控制情緒，不要再有不理性行為。

童子瑋受訪指出，民進黨全體黨公職無論中央或地方，尚未也還沒參與公民團體對謝國樑發起的罷免，如果謝國樑希望不要因市政爭議，繼續發動罷免，應該回歸市政討論、理性監督，且謝國樑不應該不斷另開「戰場」直播等，如此公民團體的不滿情緒才能降溫。

對於是否認為是謝國樑在幕後發動罷免，童子瑋指出，民進黨議員公布的音檔，可能是（謝國樑）家族事業的員工，但「我相信人性本善，我也相信市長應該有他的高度跟格局」，這些沒有社會正當性的動作，他不知為何而起。

國民黨基隆市黨部主委吳國勝表示，網路號召罷免謝國樑，黨部組織反制行動小組鎖定民進黨議員童子瑋、張之豪、鄭文婷、陳宜和張顥瀚發動罷免，活動全部由黨部發起，「如果你要罷免我的市長，我就罷免你的議員」，對於外傳二信合作社要求員工連署罷免「我並沒有聽說，也沒有聽說這樣的情況」。