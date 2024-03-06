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宜蘭羅莊櫻花步道墨染櫻花季 上傳長輩圖抽旅行推車

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
今年復辦「夜櫻」，大排兩側燈光夜晚照耀，呈現與白天不同的風情。圖／羅東鎮公所提供
今年復辦「夜櫻」，大排兩側燈光夜晚照耀，呈現與白天不同的風情。圖／羅東鎮公所提供

宜蘭羅東鎮賞櫻秘境羅莊櫻花步道將迎來墨染櫻花季，預計3月中滿開，3月底花謝，3月9日到24日每周末會有免費志工導覽，鎮公所也推出賞櫻抽獎，民眾拍照製作「長輩圖」上傳，有機會抽到旅行推車，或尋寶解密，也有機會拿到星巴克飲料券。

羅莊櫻花步道位於十六份圳大排兩側，長約2.2公里，2013年鎮公所開始種植櫻花，目前約有1200株，步道一、二路橋一帶以粉色的山櫻、八重櫻居多，2、3月開花，目前花季已過，三路橋一帶則是白中帶粉的墨染櫻，目前開約3、4成，3月15、16日將是開花高峰。

羅莊櫻花步道每年櫻花季可吸引約6000人次遊客，鎮公所考量停車及如廁需求，今年取得羅莊慈安寺同意，全天開放慈安寺公廁，廟埕廣場也提供遊覽車停放；另外去年、前年沒有夜間照明，今年在地方人士建議下，復辦「夜櫻」，大排兩側燈光將在夜晚映照，呈現有別於白晝的風情。

鎮公所表示，花季每周六日上午9時、10時與下午2時、3時，將有4場次各1小時的志工導覽，由羅東鎮文化廊道志工解說，全程免費，不限人數，有興趣的民眾只要到三路橋口（富英二路）報名，聽完解說還有機會拿到限量櫻花小物。

鎮公所舉辦線上抽獎活動，分為2個子活動，其一是拍攝櫻花照片製作成「長輩圖」上傳到觀光所臉書，抽出3名獲得旅行推車；其二是在櫻花步道尋找5個藏寶圖，組成通關密語後到臉書貼文留言，抽出20名獲得星巴克135元飲料券。

鎮長吳秋齡表示，平地櫻花照顧不易，感謝志工隊不分四季，花開花落都用心照護，還用不同的品種錯開花期，讓遊客從2月到3月底分別看到山櫻、八重櫻、紅粉佳人與墨染櫻，不必登高，在羅東就能輕鬆賞櫻。

羅莊櫻花步道的墨染櫻預計3月中滿開，鎮公所3月9日到24日推出志工導覽和抽獎活動。圖為去年開花勝景／讀者提供
羅莊櫻花步道的墨染櫻預計3月中滿開，鎮公所3月9日到24日推出志工導覽和抽獎活動。圖為去年開花勝景／讀者提供
羅莊櫻花步道位於羅東鎮十六份大排，長2.2公里，種植約1200株櫻花，包含山櫻、八重櫻、墨染櫻等。圖／羅東鎮公所提供
羅莊櫻花步道位於羅東鎮十六份大排，長2.2公里，種植約1200株櫻花，包含山櫻、八重櫻、墨染櫻等。圖／羅東鎮公所提供

櫻花季 羅東 長輩圖

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