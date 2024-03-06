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被控發動罷免議長 謝國樑否認：希望兩黨安撫基層情緒

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
被控發動罷免議長，謝國樑否認：不贊成任何型式的罷免。記者游明煌／攝影
被控發動罷免議長，謝國樑否認：不贊成任何型式的罷免。記者游明煌／攝影

針對民進黨基隆市議會黨團召開記者會，出示一段錄音檔，指控謝國樑動員二信家族企業發現連署罷免，謝國樑澄清表示，「對此事完全不知情」，他不贊成任何型式的罷免，希望兩黨以和為貴，安撫基層情緒，回歸政策面，在下一次選舉進行君子之爭，而不是任意推動罷免，遂行政治陰謀與政治目的。

謝國樑說，過去兩天多來，他與議長童子瑋一直在針對彼此基層的情緒深度合作進行安撫，積極討論如何解決基層相關的情緒和問題，他認為，對提出相關罷免連署的團體應該要冷靜立即停止，不要繼續下去。

謝國樑表示，他不贊成任何型式的罷免，也主張公職人員應透過選舉來決定他的去留，而不是任意提出罷免案。任何政黨都可以輕易取得兩階段選舉人口11%的連署後，即可進行投票，這其實極不合理，對台灣的政治穩定性有實際的傷害，盼未來能修訂選舉罷免法，讓公民的權益和政治人物的權利、義務可以獲得保障。

被問到民進黨議員控他動員家族企業發動罷免連署，謝國樑說，這幾天深度處理東岸商場的問題，「對此事完全不知情」，他和童議長都覺得彼此基層民眾極不理性的情緒性行為，對台灣民主有嚴重的傷害，今天上午兩人有碰面，談如何緩和雙方的情緒，希望回歸討論，不要動不動就提罷免，呼籲公民團體社團不要有不理性的行為。

謝國樑說，希望兩黨以和為貴，雙方平息紛爭，但兩黨都有情緒激昂的民眾，昨天有些議員不理性的作為，激發民眾情緒的高亢，基隆不應再惡鬥下去，會邀議長再緩和雙方民眾，大家應回歸政策面，並在下一次選舉來進行君子之爭，而不是任意推動罷免，遂行政治陰謀與政治目的。

情緒 罷免 謝國樑

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