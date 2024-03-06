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「你們罷免市長我們就罷免議員」 國民黨鎖定5議員罷免
針對有人發動罷免基隆市民進黨市議員，國民黨基隆市黨部主委吳國勝表示，因為民進黨及其側翼網站，在網路發動罷免市長謝國樑，因此組織一個反制罷免市長的行動小組，由他擔任召集人發動議員罷免連署，目前鎖定5人。
吳國勝表示，因為民進黨及其側翼網站，在網路發動罷免市長謝國樑，已號召數千人在3月發動連署，因此國民黨基隆市黨部基於此原因，組織一個反制罷免市長的行動小組，由他擔任召集人發動議員罷免連署。
吳國勝說，目前鎖定5到6位議員發動罷免，主要理由是這些議員在東岸商場爭議中，非理性攻擊理市長，和廠商站在一起，並沒有為市民發聲，市民看不下去。
吳國勝表示，目前已發動罷免連署的對象，有民進黨議長童子瑋、議員張之豪、鄭文婷、陳宜、張顥瀚等。「你要罷免我的市長，我就罷免你的議員」，如果民進黨不推動罷免市長，他們也不會繼續推罷免議員。
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