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補充水域生態調查 宜蘭噶瑪蘭橋改建案2闖環評初審成功

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
噶瑪蘭橋因現況橋梁出水高度不足，恐造成阻水危及橋梁安全，交通部提出改建案，今天通過環評初審。圖／截自環評書件
噶瑪蘭橋因現況橋梁出水高度不足，恐造成阻水危及橋梁安全，交通部提出改建案，今天通過環評初審。圖／截自環評書件

宜蘭噶瑪蘭橋於1981年竣工使用至迄今，因現況橋梁出水高度不足，恐造成阻水危及橋梁安全，交通部公路局東區養護工程分局提出噶瑪蘭橋改建工程，環委建議開發單位蒐集補充現地水域生態調查成果、具體綠美化規畫，以及強化致災如土壤液化等因應措施，本案補正後通過初審，後送環評大會審查。

環境部今召開「台2線噶瑪蘭橋改建工程環境影響說明書」專案小組第2次初審會議，工程位於宜蘭縣壯圍鄉及五結鄉，北起宜蘭河北岸台2線153K+800（台2線與宜20銜接路口），向南跨越宜蘭河、蘭陽溪與宜23，南至台2線156k+000處銜接錦眾一號橋，全長約2200公尺。

此案涉及蘭陽溪口重要濕地、野生動物保育法公告的蘭陽溪口水鳥保護區、宜蘭縣蘭陽溪口野生動物重要棲息環境範圍；新建橋梁道路中心線原則將向海測（下游側）偏移，新建橋梁路權寬度為30公尺，雙向各配置2快車道及1慢車道，將宜蘭河河道內將設置4橋墩、蘭陽溪河道內設置13橋墩。

針對環委初審給予建議，開發單位東區養護工程分局說明，針對土石方暫置區及管理部分，設置南北兩處土石方暫置區，土石方推置限高5公尺、工區內沉砂池規畫設置於下游處排入區域排水處前，土石方運輸路線則皆運往南側土資場。

東區養護工程分局強調，本案施工期間已規畫友善生態環境的工程技術及環境管理，降低對濕地及環境影響，並進行詳細環境影響衝擊評估，據以擬定完善環境保護對策及監測計畫，且將確實執行。

經閉門會議後，環委建議，開發單位應蒐集補充現地水域生態調查成果，包含淡水保育類魚種等，加強施工期間對水域生態影響評估，並研提減輕措施，另補充具體綠美化規畫。

此外，環委也要求補充本案施工、營運期間對地震預警機制，強化致災如土壤液化等具體因應規畫及影響減輕措施；本案修正後通過。

噶瑪蘭 宜蘭 蘭陽溪

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