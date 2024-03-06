用繪畫對抗腦癌和暴躁情緒 宜蘭混血少年林子陽辦畫展

宜蘭12歲少年林子陽是台美混血，父親早逝，他8歲被診斷出腦癌，不僅要對抗病魔，更要和腦水腫導致的不穩定情緒對抗，靠著繪畫與家人、親友的陪伴一路走來，獲頒移民署築夢計畫獎，今天開始在羅東聖母醫院健康管理中心舉辦畫展，義賣畫作將所得用於醫療費和安寧照護基金。

林子陽繼承了父親的外貌，棕中帶金的髮色與深邃的輪廓，一開口則是道地的中文。他的父親來自美國加州，到台灣認識林子陽的母親、結婚，然而不幸在兒子出生後3個月，因心因性疾病過世。出身宜蘭的母親養育幼子，前幾年倒也沒有太多狀況。

8歲那年，林子陽突然變得暴躁易怒，頻頻和同學吵架，被安親班退學；母親一開始以為是過動症，尋求早療效果不佳，友人建議做更精密的檢查，才發現是腦水腫所致。「簡直是晴天霹靂」，林子陽母親回憶當時，無奈中透露著堅強，沒有太多時間傷心，立刻尋訪名醫，為此也身兼數分工作。

林子陽的病況特殊，無法開刀切除腫瘤，只能將腦水腫引流到腹部，4年來仍要每月化療、回診，面對拉肚子、頭痛等藥物後遺症，持續與情緒對抗；在同儕間，彷彿一顆不定時炸彈，折斷筆、摔壞電風扇，和其他人起衝突，收到家長投訴屢見不鮮。

生命充滿意外，林子陽去年接觸到Youtube上的3D動畫作品「Skibidi Toilet」，開始對畫畫產生濃厚興趣，一年間畫出數十張作品。透過繪畫，他終於能靜下心來，師長、同儕時時鼓勵，建立信心，更重要的是找到了一件快樂的事情，情緒和身體狀況日漸穩定。

「最喜歡的是一起打敗癌症的畫」，林子陽指著畫展其中一張作品，畫面上是3個機器人，代表著一起和他對抗癌症的家人、師長和朋友，以及朝夕相處的藥物。對抗病魔是艱難的過程，家人的擔憂更令林子陽痛苦，但他已經決定要奮戰到底，在崎嶇的道路上透過一幅幅畫，揮灑生命的價值。