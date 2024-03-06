花蓮七星潭海岸實施射擊訓練　鄉長批藐視民意扼殺觀光

陸軍花東防衛指揮部將在鄰近七星潭的花蓮新城鄉康樂村海灘實施步槍對海射擊訓練，事先未通知鄉公所，引起地方反彈，鄉長何禮臺極度不滿，痛斥藐視地方聲音，且當地觀光蓬勃發展，若列入常態打靶區，無疑扼殺觀光發展，要求軍方給交代，否則要帶鄉民抗議；花防部坦承連繫疏失，將重新研議，明天統一回覆。

何禮臺今天表示，花防部上月23日到康樂村海灘會勘，事前2、3天僅以電話、通訊軟體聯繫幾位縣議員、鄉民代表和村長到場，鄉公所全被蒙在鼓裡，直到這個月1日收到軍方公文，通知配合花防部3月14日實施的T-91步槍輕兵器對海射擊訓練，才知道有這件事。

何禮臺說，新城鄉轄內有陸軍營區、空軍基地、花蓮機場、油庫等重要軍事設施，幾十年來只要不影響鄉民居住品質，國軍任何訓練、建設需求，事先與鄉公所討論，公所都盡力配合，非常支持國防，但這次花防部不尊重地方，沒有一紙正式公文就辦會勘，不只鄉公所，連縣政府、林業暨自然保育署花蓮分署都不知道要實施射擊訓練，如此草率行事，根本輕視民眾安危、迫害新城鄉發展。

他指出，軍方規畫為靶場的海灘，位於縣道193線拓寬區，鄰近七星潭，當地已有7家觀光飯店要進駐，未來若實施常態性打靶訓練，遊客不敢入住，投資業者也會被嚇跑，鄉內觀光發展將嚴重受創，他強烈反對。

新城鄉公所今天緊急邀集地方人士討論，花防部少將參謀長賴政豐受邀出席，表示行政作業確有不妥，願致歉，也會將地方意見帶回與指揮官討論。何禮臺揚言，若軍方沒有給滿意回覆，將率鄉民抗議。