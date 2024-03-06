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「一顆梅子都沒有！」花蓮青梅大減產 縣府勘災提報現金救助

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣府邀集農政單位到富里鄉勘查青梅災情，決定爭取現金救助。圖／縣府提供
花蓮縣府邀集農政單位到富里鄉勘查青梅災情，決定爭取現金救助。圖／縣府提供

花蓮富里鄉盛產青梅，預計這個月底進入採收期，受到氣候影響，產量連續兩年大減，梅農哀嘆樹上幾乎「連一顆梅子都沒有」，縣府邀集農政單位下鄉勘災，認定符合天然災害現金救助標準，將向農業部提報爭取救助。

花東縱谷兩側山脈是梅子產區，每年3月下旬至4月進入產季，花蓮最南端的富里鄉是產梅重鎮，種植面積6、70公頃，幾乎都是通過有機驗證的優質梅。

去年富里青梅受到氣候異常影響，產量已經大為減少，梅農估計少了5成，沒想到今年再因氣候受災，生長情況比去年還要慘。縣府農業處接獲富里鄉公所及農友反映，近日邀請花蓮區農業改良場、農糧署東區分署組成勘災小組，到現地勘查。

富里青梅產銷班班長吳幸珠說，去年颱風接連來襲，強風降低打壞梅樹，造成梅子無法開花結果，她有一公頃多的梅園，「幾乎連一棵梅子都沒有」，比去年還要慘，眼看就要血本無歸，希望縣府協助爭取補助，加減補貼一些砍草、施肥的成本也好。

縣府農業處表示，經現場勘查，富里鄉梅子因1、2月降雨量不足，部分梅樹結果率不佳，評估被害面積25公頃、損害程度30%，已達現金救助啟動標準，將依農業天然災害救助辦法規定，提報農業部爭取公告農業天然災害現金救助，降低農友損失。

縣府提醒，若發現農作物受天然災害影響生長異常，務必主動向當地公所通報，以加快確認受災情形，也請各鄉鎮公所對於受天災的田區，應及早勘查及拍照取證，協助受災農友復耕、復建。

花蓮 農業部 雨量

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